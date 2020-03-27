صور حاسوبية تجسد لنا كيف سيبدو تصميم Galaxy Fold 2 بناءً على الشائعات

فاطمة أيت طالب - دبي - ما أنت على وشك رؤيته هو صور حاسوبية للهاتف Galaxy Fold 2 القادم من شركة سامسونج تم إنشاؤها إستنادًا إلى الشائعات التي شقت طريقها إلى الويب في الفترة الماضية، وذلك من قبل المصمم WaqarKhanHD، لذلك لا تتوقع منها أن تقدم لك أي معلومات جديدة. بدلا من ذلك، من المفترض أن تكون بمثابة وسيلة تمنحك فكرة عما قد يبدو عليه الجيل الثاني من الهاتف Galaxy Fold القابل للطي.

تكشف الصور عن تصميم مألوف ومُحسن مع شاشة ثانوية أكبر تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ووحدة كاميرا مستعارة من Galaxy S20 الحالي، فضلا عن شاشة مرنة داخلية تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية بدلاً من القطع العريض الذي رأيناه في الهاتف Galaxy Fold الحالي.

والأهم من ذلك، هذه الصور تُصور لنا الهاتف Galaxy Fold 2 القادم مع فجوة غير موجودة تقريبًا أثناء إغلاق الهاتف، وهو ما يمكن تحقيقه بالنظر إلى المفصل الجديد الذي وصل مع الهاتف Galaxy Z Flip.