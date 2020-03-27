آبل تطلق تطبيقًا وموقعًا لفحص كورونا

أعلنت شركة آبل اليوم الجمعة عن إطلاق أداة جديدة للفحص، ومجموعة من الموارد لمساعدة الناس على البقاء على اطلاع، واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتهم خلال انتشار فيروس (كوفيد-19) COVID-19، وذلك بناءً على أحدث إرشادات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة إن الموقع الجديد الخاص بالفيروس، وكذلك التطبيق المتوفر على متجر (آب ستور) أُنشئ بالشراكة مع مركز السيطرة على الأمراض بهدف تسهيل حصول الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة على المعلومات، والإرشادات الموثوقة في الوقت الذي تشعر فيه البلاد بالعبء الثقيل جراء تفشي (كوفيد-19).

ويسمح تطبيق (كوفيد-19) وموقعه للمستخدمين بالإجابة على سلسلة من الأسئلة بشأن عوامل الخطر، والتعرض، والأعراض لأنفسهم أو لأحبائهم. وفي المقابل، سيتلقون توصيات من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن الخطوات التالية، مثل: التوجيهات بشأن التباعد الاجتماعي، والعزل الذاتي، وكيفية مراقبة الأعراض عن كثب، وما إذا كان من المستحسن إجراء اختبار في هذا الوقت أم لا، ومتى يجب الاتصال بمقدم طبي.

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وأكدت آبل على أن أداة الفحص الجديدة صُممت لتكون موردًا للأفراد، ولا تحل محل تعليمات مقدمي الرعاية الصحية أو إرشادات السلطات الصحية المحلية. كما أشارت الشركة إلى أن الأداة الجديدة تأتي استكمالًا لميزة أخرى وفرتها في الآونة الأخيرة، وتسمح للمستخدمين بطلب المساعدة عن طريق سؤال المساعد الرقمي (سيري) Siri.

وحفاظًا على خصوصية المستخدمين، قالت آبل: إن تطبيق (كوفيد-19) وموقعه الإلكتروني بُنيا للحفاظ على جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين آمنة وخاصة، إذ إنها لا تطلب من المستخدمين تسجيلًا للدخول باستخدام (مُعرِّف آبل) Apple ID.

وقالت آبل: إنه يمكن لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة ممن هم في عمر 18 سنة أو أكبر تنزيل التطبيق من متجر آب ستور، أو الذهاب إلى الموقع الإلكتروني: apple.com/covid19.