شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع هجمات التصيد المرتبطة بفيروس كورونا بنسبة 667٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد هجمات البريد الإلكتروني الإحتيالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 بنسبة 667 % منذ نهاية فبراير ، وفقًا لتقرير جديد، حيث أفاد التقرير الصادر عن Barracuda Networks، الشركة الرائدة في توفير حلول الأمان وحماية البيانات عبر السحابة، أن مجموعة متنوعة من حملات التصيد تستغل التركيز المتزايد على COVID-19 لتوزيع البرمجيات الخبيثة وسرقة بيانات الاعتماد وخداع المستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتستخدم الهجمات أساليب تصيد شائعة يتم رؤيتها بانتظام، ومع ذلك ، فإن عددًا متزايدًا من الحملات يستخدم الفيروس التاجي كإغراء لمحاولة خداع المستخدمين المشتتين للاستفادة من الخوف وعدم اليقين من الضحايا المقصودين.

وبحسب التقرير فبين 1 مارس و 23 مارس ، اكتشف باحثي Barracuda حوالى 467،825 هجومًا عبر البريد الإلكتروني للتصيد الإحتيالي، وكان 9،116 من تلك الاكتشافات مرتبطة بـ COVID-19 ، والتي تمثل حوالي 2 % من الهجمات.

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وبالمقارنة ، تم الكشف عن ما مجموعه 1،188 هجومًا عبر البريد الإلكتروني مرتبطًا بفيروس كورونا في فبراير ، وتم اكتشاف 137 فقط في يناير، وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن العدد الإجمالي لهذه الهجمات لا يزال منخفضًا مقارنة بالتهديدات الأخرى ، إلا أن التهديد ينمو بسرعة.

وقال باحثون Barracuda إنهم رأوا ثلاثة أنواع رئيسية من هجمات التصيد الاحتيالي باستخدام موضوعات الفيروسات التاجية COVID-19 ، وهي الاحتيال وانتحال هوية العلامة التجارية والتنازل عن البريد الإلكتروني للنشاط التجاري.

ومن بين الهجمات المتعلقة بالفيروسات التاجية التي اكتشفها Barracuda حتى 23 مارس ، كانت 54 % منها عمليات احتيال ، و 34 % كانت هجمات انتحال هوية العلامة التجارية ، و 11 % من الابتزاز ، و 1 % من اختراق البريد الإلكتروني للأعمال.