شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع هجمات التصيد المرتبطة بفيروس كورونا بنسبة 667٪ والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع TOI الهندى، فتستخدم الهجمات أساليب تصيد شائعة يتم رؤيتها بانتظام، ومع ذلك ، فإن عددًا متزايدًا من الحملات يستخدم الفيروس التاجي كإغراء لمحاولة خداع المستخدمين المشتتين للاستفادة من الخوف وعدم اليقين من الضحايا المقصودين.
وبحسب التقرير فبين 1 مارس و 23 مارس ، اكتشف باحثي Barracuda حوالى 467،825 هجومًا عبر البريد الإلكتروني للتصيد الإحتيالي، وكان 9،116 من تلك الاكتشافات مرتبطة بـ COVID-19 ، والتي تمثل حوالي 2 % من الهجمات.
وبالمقارنة ، تم الكشف عن ما مجموعه 1،188 هجومًا عبر البريد الإلكتروني مرتبطًا بفيروس كورونا في فبراير ، وتم اكتشاف 137 فقط في يناير، وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن العدد الإجمالي لهذه الهجمات لا يزال منخفضًا مقارنة بالتهديدات الأخرى ، إلا أن التهديد ينمو بسرعة.
وقال باحثون Barracuda إنهم رأوا ثلاثة أنواع رئيسية من هجمات التصيد الاحتيالي باستخدام موضوعات الفيروسات التاجية COVID-19 ، وهي الاحتيال وانتحال هوية العلامة التجارية والتنازل عن البريد الإلكتروني للنشاط التجاري.
ومن بين الهجمات المتعلقة بالفيروسات التاجية التي اكتشفها Barracuda حتى 23 مارس ، كانت 54 % منها عمليات احتيال ، و 34 % كانت هجمات انتحال هوية العلامة التجارية ، و 11 % من الابتزاز ، و 1 % من اختراق البريد الإلكتروني للأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع هجمات التصيد المرتبطة بفيروس كورونا بنسبة 667٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.