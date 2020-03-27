شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء مايكروسوفت الاصطناعى يعزل أصوات المضغ فى دردشات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب الحجر الصحي –بالتباعُد الاجتماعي والانعزال الشخصي وحظر التجمعات والعمل من بُعد– صار بعضنا يقضي وقتًا أكثر في دردشات الفيديو الجماعية، لكن في كل حل مشكلة جديدة، وهي هاهنا خاصة بآداب الطعام: يُفترض أن من الأدب كتْم صوت الميكروفون وتغطية الكاميرا في كل مرة يأخذ فيها المرء قضمة من شيء، لكن هذا لا يَعلمه كل الناس، وربما تعذر على بعضهم أحيانًا؛ لهذا ابتكرت مايكروسوفت ذكاءً اصطناعيًّا يستطيع كشف أي صوت متعلق بالمضغ في دردشات الفيديو وعزْله.

الخوارزمية الجديدة غير مزوَّد بها حاليًّا إلا برنامج «مايكروسوفت تيمز،» وهو منصة لمؤتمرات الفيديو، شبيهة بمنصة زوم وجوجل هانج آوتس وغيرهما، بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى.

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ونقل موقع سي نِت عن روبرت أيكنر، مدير البرامج في مايكروسوفت، أنه قال في عرْض أُجري الأسبوع الماضي «بفضل الذكاء الاصطناعي صار بوسع تيمز عزل ضوضاء الخلفية، فيَسعك سماع صوتي بوضوح تام.»

وذكرت مايكروسوفت أنها طورت الخوارزمية لجعْل تيمز منصة بلا إزعاج، لتكون ملاذًا آمنًا لكل من يمقت الأصوات الفموية المزعجة التي تحفل بها تلك الدردشات.