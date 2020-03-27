شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصحة العالمية تطلق تطبيقا حول فيروس كورونا على نظامى iOS و أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم إطلاق الإصدار الأول على كل من منصتي الهاتف المحمول يوم الاثنين المقبل، ويتم تطويره ليكون "مفتوح المصدر" مما يعني أن أي شخص لديه المهارات يمكنه المساعدة في بنائه.

ويتبع إطلاق برنامج الدردشة التابع لمنظمة الصحة العالمية بواتس آب، والذي يتيح للمستخدمين الحصول على أحدث المعلومات حول الفيروس القاتل.

وسيرسل تطبيق منظمة الصحة العالمية إشعارات للمستخدمين عن مواقعهم، إذا كان هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا أو إذا أبلغ شخص ما عن وجود الفيروس.

وفقًا لصفحة منظمة الصحة العالمية MyHealth Github، ستكون هناك أيضًا أدوات "الفحص الذاتي" لمساعدة الأشخاص على تشخيص ما إذا كانت أعراضهم تتطابق مع COVID-19.

أما الهدف من فريق تطوير التطبيق، فهو إنشاء تطبيق رسمي لمنظمة الصحة العالمية لـ COVID-19 على أندرويد وأيفون والويب، يستهدف عامة الناس.

وأضافت المنظمة، "نخطط للعمل بطريقة مكتفية ذاتيا لأسباب تتعلق بالسرعة."كما تخطط للحصول على نسخة من التطبيق على الويب للأشخاص الذين ليس لديهم هاتف ذكي، للتأكد من أنه يمكنه الوصول إلى أوسع مجموعة ممكنة.

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وتشمل الميزات الأخرى للنسخة الأولى من التطبيق مواقع مراكز الاختبار والعلاج القريبة، ومناطق الخطر المحلية ومعلومات التوعية العامة.

كما أن الهدف هو مكافحة التضليل والارتباك من خلال توفير المعلومات التي تم فحصها من قبل منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض.

وتريد المنظمة مساعدة الأشخاص على إجراء الفحص الخاص بهم للأعراض لتخفيف العبء على الخدمات الصحية الوطنية وتقديم خريطة حرارية للمناطق المتأثرة بالفيروس.

وستسمح هذه الميزة لمنظمة الصحة العالمية بتتبع انتشار الفيروس بشكل أفضل من خلال النظر فيمن أصيب به ومن اتصلوا به.

سيكون الإصدار الأول من التطبيق مخصصًا للأفراد غير مقدمي الرعاية الصحية أو خبراء الصحة العامة ومتوفر فقط لنظامي أندرويد و iOS، وسيكون متاحًا باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية والإسبانية والعربية والروسية.

ستحتوي الإصدارات اللاحقة على معلومات الفحص والتتبع، حيث سيوفر الإصدار المبكر معلومات ونصائح معتمدة من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى إرشادات رداً على أسئلة مثل "ماذا يجب أن أفعل بناءً على الأعراض التي أعانيها".