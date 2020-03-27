شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 44 مليار دولار خسائر فيس بوك جوجل في 2020 بسبب كورونا.. كم خسر الآخرون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن فيروس كورونا يمكن أن يؤدي لخسارة تتجاوز 44 مليار دولار من عائدات الإعلانات العالمية لعمالقة التكنولوجيا فيس بوك وجوجل في عام 2020 وذلك نتيجة لضعف الإعلانات الرقمية، وفقًا لبنك الاستثمار العالمي وشركة الخدمات المالية Cowen & Co، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي صافي إيرادات جوجل حوالي 127.5 مليار دولار - بانخفاض 28.6 مليار دولار.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكشفت شركة Cowen & Co أن إيرادات الإعلانات لفيس بوك لعام 2020 من المتوقع أن تصل إلى 67.8 مليار دولار - بانخفاض قدره 15.7 مليار دولار، ومع ذلك، فمن المتوقع أن ترتد الأعمال الإعلانية لشركة فيس بوك في عام 2021 ، لتنمو بنسبة 23 % (على أساس سنوي) لتصل إلى 83 مليار دولار ، وفقًا لفريق المحللين في كوين.

ووفقًا لتوقعات كاوين ، "بالنسبة لكامل عام 2020 ، ستولد جوجل 54.3 مليار دولار من الدخل التشغيلي (43 في المائة معدّل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين) وسيحصل فيس بوك على 33.7 مليار دولار (هامش 49 في المائة)".

وفي منشور منفصل على مدونة ، قال محلل شركة LightShed ريتش جرينفليد أن "المنصات الرقمية تشعر بالألم في أقرب وقت ، بالنظر إلى السهولة النسبية لسحب الإنفاق الإعلاني مقابل الوسائط مثل التلفزيون (الذين من المرجح أن يواجهوا ألمًا أكبر بكثير في الربع الثاني من Q1)".

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وقد خفضت كوين توقعاتها لإيرادات السنة الكاملة لتويتر بنسبة 18 في المائة، وفي الوقت نفسه ، فإن أعمال الإعلانات في أمازون "أقل تعرضًا بشكل عام"، وذلك للانكماش من المنصات الرقمية الكبيرة الأخرى لأن إعلانات الشركة ترتبط في الغالب بعمليات البحث عن المنتجات ".

فيما اعترف فيس بوك بأن نشاطه الإعلاني قد تأثر سلبًا في البلدان التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد بينما انفجرت المشاركة غير التجارية مثل المراسلة مما يؤثر على خدماته مثل Messenger و WhatsApp.

وقال أليكس شولتز ، نائب التحليلات ، وجاي باريخ ، نائب رئيس الهندسة :"يتأثر عملنا بشكل سلبي مثل العديد من الخدمات الأخرى حول العالم، نحن لا نستثمر الكثير من الخدمات حيث نشهد زيادة في التفاعل ، وشهدنا ضعفًا في أعمال الإعلانات في البلدان التي تتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار COVID-19.

وقال تقرير جديد إن فيروس كورونا من شأنه أن يسبب صدمة اقتصادية حادة وعميقة، ووفقًا للمحللين في معهد BlackRock Investment Institute ، فإن تحركات السوق تذكرنا بأحلك الأيام من الأزمة المالية ، لكنهم لا يعتقدون أن هذا هو تكرار عام 2008.