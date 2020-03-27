مواصفات Huawei P40 و عيوبه مع السعر

هاتف Huawei P40 من افضل الهواتف بالنسبة للـHardware فهو يقدم مجموعة مواصفات عالية جداً كما تعودنا شركة هواوي. و لكن طبعاً بدون خدمات Google. الهاتف تم الإعلان عنه في مؤتمر على الإنترنت يوم 26 مارس لعام 2020 بدون حضور حتى لا ينتشر فيروس كورونا اكثر. ماذا تقدم هذه الهواتف ؟ هذا ما سيتم عرضه في هذا المقال

مواصفات Huawei P40

الهاتف Huawei P40 الشاشة بحجم 6.1 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 المعالج HiSilicon Kirin 990 5G بدقة تصنيع 7nm+ ثماني النواة (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 50MP و فتحة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة f/2.2 نوعها Ultrawide الكاميرا الامامية مزدوجة الكاميرا الأولى بدقة 16MP و فتحة f/2.2 Advertisements الكاميرا الثانية TOF مع IR البطارية بحجم 3800mah تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5Watt

مميزات Huawei P40

الكاميرات

كاميرات الهاتف في مستوى جيد جداً. 3 كاميرات خلفية بـ3 اوضاع تصوير مختلفة. وضع تصوير عادي بكاميرا بدقة 50MP لتفاصيل غنية و واضحة بشكل كبير. مع كاميرا Telephoto للتقريب البصري بشكل جيد. و كاميرا Ultrawide لصور الـLandscapes و الزاوية الواسعة. تنوع الكاميرات امر جيد و شركة هواوي توزع كاميراتها بشكل جيد في هاتفها

الأداء و دعم 5G

الأداء و دعم 5G هي ثاني مميزات هذا الهاتف. حيث انه يقدم معالج HiSilicon Kirin 990 5G اقوى معالجات الشركة على الإطلاق. المعالج القوي سيساعد على استعمال الهاتف في اي استعمال. و يستطيع تشغيل اقوى الألعاب بدون مشاكل. مع دعم تقنيات اتصال 5G الجديدة التي هي اكبر مطلب للمستخدمين حول العالم الآن.

البطارية و سرعة الشحن

سرعة شحن البطارية هي 22.5Watt و هذا رقم كبير جداً بالنسبة لحجم بطارية الهاتف الذي يبلغ 3800mah. مقارنة بالهواتف الرائدة الأخرى فهذا رقم قليل نسبياً. ولا يحقق مصطلح بطارية اليوم الكامل بمعنى صحيح 100%. و لكنها تحقق الغرض منها في الوصول الى يوم تقريباً من الإستخدام مع سرعة الشحن ستتمكن من الحصول على وقت استعمال كبير بأقل وقت شحن فهذا جيد ايضاً

مميزات اخرى

الشاشة من نوع OLED جيدة جداً

مقاوم لرذاذ الماء و الغبار بمعيار IP53

الكاميرا الأمامية مزدوجة

عيوب Huawei P40

خدمات Google

تظل هذه اكبر مشكلة في هواتف هواوي. انعدام وجود خدمات جوجل. خدمات جوجل هي اهم ما يرتبط بنظام Android. و عدم وجودها يخسر الهاتف جزئاً من قوته. و لذلك فإن خدمات جوجل مهمة جداً. و للأسف فإن هاتف هواوي بدونها. و ذلك بسبب الأزمة التي تمر بها الشركة الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية.

عيوب اخرى

لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm

مدخل الذاكرة الخارجية من نوع Nano Memory غير منتشر بشكل كبير

Huawei P40 في نقاط

نقاط القوة

اداء قوي و دعم 5G

تركيبة كاميرات جيدة

مقاوم لرذاذ الماء و الغبار

ارخص من الهواتف الرائدة الأخرى

نقاط الضعف

لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm

لا يحمل خدمات جوجل

بطاريته اصغر من اي بطارية هاتف رائد

سعر Huawei P40

سعر الهاتف هو 800 يورو اي انه ارخص من هاتف Samsung Galaxy S20 الرائد. النسخة العادية من سامسونج ضد النسخة العادية من هواوي يتفوق هاتف هواوي في السعر. و لكن يتفوق هاتف سامسونج في بعض الأرقام و في السوفت وير. الأمر متروك لتفضيلك. هل تضحي بخدمات جوجل ؟. ام تدفع مالاً اكثر من اجل هاتف سامسونج ؟