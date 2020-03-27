علوم وتكنولوجيا

مواصفات Huawei P40 و عيوبه مع السعر

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مواصفات Huawei P40 و عيوبه مع السعر 1

هاتف Huawei P40 من افضل الهواتف بالنسبة للـHardware فهو يقدم مجموعة مواصفات عالية جداً كما تعودنا شركة هواوي. و لكن طبعاً بدون خدمات Google. الهاتف تم الإعلان عنه في مؤتمر على الإنترنت يوم 26 مارس لعام 2020 بدون حضور حتى لا ينتشر فيروس اكثر. ماذا تقدم هذه الهواتف ؟ هذا ما سيتم عرضه في هذا المقال

مواصفات Huawei P40

الهاتف

Huawei P40
الشاشة

بحجم 6.1 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340

المعالج

HiSilicon Kirin 990 5G

بدقة تصنيع 7nm+ 

ثماني النواة (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55)

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 8GB

ذاكرة التخزين الداخلية

بسعة 128GB
الكاميرا الخلفية

ثلاثية

الكاميرا الأولى بدقة 50MP و فتحة f/1.9

الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto

الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة f/2.2 نوعها Ultrawide

الكاميرا الامامية

مزدوجة 

الكاميرا الأولى بدقة 16MP و فتحة f/2.2

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الكاميرا الثانية TOF مع IR

البطارية

بحجم 3800mah تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5Watt

مميزات Huawei P40

الكاميرات

مواصفات Huawei P40 و عيوبه مع السعر 2

كاميرات الهاتف في مستوى جيد جداً. 3 كاميرات خلفية بـ3 اوضاع تصوير مختلفة. وضع تصوير عادي بكاميرا بدقة 50MP لتفاصيل غنية و واضحة بشكل كبير. مع كاميرا Telephoto للتقريب البصري بشكل جيد. و كاميرا Ultrawide لصور الـLandscapes و الزاوية الواسعة. تنوع الكاميرات امر جيد و شركة هواوي توزع كاميراتها بشكل جيد في هاتفها

الأداء و دعم 5G

مواصفات Huawei P40 و عيوبه مع السعر 3

الأداء و دعم 5G هي ثاني مميزات هذا الهاتف. حيث انه يقدم معالج HiSilicon Kirin 990 5G اقوى معالجات الشركة على الإطلاق. المعالج القوي سيساعد على استعمال الهاتف في اي استعمال. و يستطيع تشغيل اقوى الألعاب بدون مشاكل. مع دعم تقنيات اتصال 5G الجديدة التي هي اكبر مطلب للمستخدمين حول العالم الآن.

البطارية و سرعة الشحن

سرعة شحن البطارية هي 22.5Watt و هذا رقم كبير جداً بالنسبة لحجم بطارية الهاتف الذي يبلغ 3800mah. مقارنة بالهواتف الرائدة الأخرى فهذا رقم قليل نسبياً. ولا يحقق مصطلح بطارية اليوم الكامل بمعنى صحيح 100%. و لكنها تحقق الغرض منها في الوصول الى يوم تقريباً من الإستخدام مع سرعة الشحن ستتمكن من الحصول على وقت استعمال كبير بأقل وقت شحن فهذا جيد ايضاً

مميزات اخرى

  • الشاشة من نوع OLED جيدة جداً
  • مقاوم لرذاذ الماء و الغبار بمعيار IP53
  • الكاميرا الأمامية مزدوجة

عيوب Huawei P40

خدمات Google

مواصفات Huawei P40 و عيوبه مع السعر 4

تظل هذه اكبر مشكلة في هواتف هواوي. انعدام وجود خدمات جوجل. خدمات جوجل هي اهم ما يرتبط بنظام Android. و عدم وجودها يخسر الهاتف جزئاً من قوته. و لذلك فإن خدمات جوجل مهمة جداً. و للأسف فإن هاتف هواوي بدونها. و ذلك بسبب الأزمة التي تمر بها الشركة الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية.

عيوب اخرى

  • لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm
  • مدخل الذاكرة الخارجية من نوع Nano Memory غير منتشر بشكل كبير

Huawei P40 في نقاط

نقاط القوة

  • اداء قوي و دعم 5G
  • تركيبة كاميرات جيدة
  • مقاوم لرذاذ الماء و الغبار
  • ارخص من الهواتف الرائدة الأخرى

نقاط الضعف

  • لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm
  • لا يحمل خدمات جوجل
  • بطاريته اصغر من اي بطارية هاتف رائد

سعر Huawei P40

مواصفات Huawei P40 و عيوبه مع السعر 5

سعر الهاتف هو 800 يورو اي انه ارخص من هاتف Samsung Galaxy S20 الرائد. النسخة العادية من سامسونج ضد النسخة العادية من هواوي يتفوق هاتف هواوي في السعر. و لكن يتفوق هاتف سامسونج في بعض الأرقام و في السوفت وير. الأمر متروك لتفضيلك. هل تضحي بخدمات جوجل ؟. ام تدفع مالاً اكثر من اجل هاتف سامسونج ؟

المصدر الأصلي : عرفني

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الكلمات الدلائليه
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