الهاتف Honor 30S يظهر في صور رسمية جديدة، وسيدعم الشحن السريع بقوة 40W

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم الإعلان عن سلسلة هواتف Honor 30 Series في المستقبل القريب، وبالضبط يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 30 مارس. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب مجموعة من الصور الرسمية للهاتف Honor 30S، وهي الصور التي تؤكد لنا من جديد تصميم الهاتف من الأمام والخلف.

هذه الصور الرسمية الجديدة تؤكد لنا أن الهاتف Honor 30S سيضم أربع كاميرات تتخذ شكل الحرف L في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، وتؤكد لنا كذلك أن الهاتف سيضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع على الجانب. وبالإضافة إلى ذلك، فهذه الصور الرسمية الجديدة تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Honor 30S سيكون متوفرًا بلونين على الأقل، وهما الأسود والأخضر.

بالإضافة إلى هذه الصور الرسمية، فقد قام الحساب الرسمي للعلامة التجارية Honor على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بنشر صورة تشويقية جديدة تؤكد فيها أن الهاتف Honor 30S سيدعم الشحن السريع بقوة 40W، ولكن ليست هناك حاليًا أي معلومات حول سرعة الشحن اللاسلكي في الهاتف.

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وبصرف النظر عن ذلك، فقد علمنا في الفترة الماضية أن الهاتف Honor 30S سيأتي مع مواصفات تقنية جيدة تشمل معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 40W، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن شاشة بدقة +FullHD.

عمومًا، من المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الهاتف Honor 30S في الأيام القليلة القادمة مع العلم بأنه من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم 30 من شهر مارس الجاري، وهو ما يعني يوم الثلاثاء المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.