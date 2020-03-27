BOE تؤكد وقوفها وراء تصنيع جميع الشاشات المستخدمة في تشكيلة Huawei P40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei يوم أمس بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة الجديدة Huawei P40 Series، وهي السلسلة التي تشمل كل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro. وبالنسبة للهاتف Huawei P40، فقد جاء مع شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD، في حين جاء الهاتفين Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro مع شاشات OLED بحجم 6.6 إنش وبدقة 1200×2640 بكسل.

بعد الإعلان الرسمي عن التشكيلة الجديدة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة BOE الصينية المتخصصة في صناعة الشاشات على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن شركته هي من وقفت وراء تصنيع جميع الشاشات المستخدمة في جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة.

كانت شركة BOE فخورة حقًا بإنجازها ووقوفها وراء تصنيع الشاشات المنحنية على مستوى الأطراف الأربعة للهاتفين Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro مع العلم بأن هذه الشاشات تضم أيضًا ثقبًا بيضاويًا عريضًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل ومستشعر العمق وبقية المستشعرات الهامة الأخرى.

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كشفت لنا شركة BOE كذلك عن بعض الأرقام الهامة، فهي أصبحت ثاني أكبر مصنع لشاشات AMOLED في العالم بعد سامسوج، ولكن على الصعيد المحلي، فهي تملك حصة سوقية ضخمة تبلغ 86.7 في المئة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة BOE تقف أيضًا وراء تصنيع شاشات OLED لعدد من الهواتف الذكية الأخرى المثيرة للإعجاب مثل Huawei Mate Xs القابل للطي و Motorola Razr و Oppo Reno 3 Pro 5G وحتى بعض وحدات LG V60 ThinQ 5G.