مبيعات Galaxy S20 Series تُعادل 60% فقط من مبيعات Galaxy S10 Series في العام الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتساءل عما إذا كان تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم قد أثر سلبًا على مبيعات الهواتف الذكية الراقية، فيبدو أن شركة سامسونج لديها إجابة لك.

وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من كوريا الجنوبية، فيبدو أن شركة سامسونج عقدت محادثة جماعية خاصة غير رسمية مع بعض المحللين، وهي المحادثة حيث أوضحت الشركة أن مبيعات سلسلة هواتف Galaxy S20 Series بلغت 60 في المئة فقط من حجم المبيعات التي حصدتها سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في نفس الفترة من العام الماضي.

هذا أمر سيء جدًا، ولكن ضع في إعتبارك أن هذا قد ينطبق فقط على السوق الكوري الجنوبي. أشارت شركة سامسونج مباشرة إلى الوباء بإعتباره سببًا أساسيًا لأرقام المبيعات المتدنية والمخيبة للآمال التي حققتها سلسلة هواتف Galaxy S20 Series. وتعتقد الشركة أيضًا أن الأمور قد تزداد سواءً في المستقبل القريب، إعتمادًا على كيفية تطور الوباء.

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قامت شركة سامسونج فعلاً بتوفير خصم على هواتف Galaxy S20 Series الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة ربما تكون مرتبطة بإنخفاض الطلب، في الوقت الذي لا يرغب فيه معظم الناس على الأرجح في إنفاق أموال طائلة على هاتف جديد، نظرًا لوجود المزيد من الأمور الملحة.