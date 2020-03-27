شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج الفضاء الروسى أحدث ضحايا كورونا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الروسية،الجمعة، أنها ستضطر إلى تعديل برنامجها لعام 2020، بسبب تفشي وباء كورونا، وعزت الوكالة سبب تعديل البرنامح إلى توقف صناعة الأقمار الصناعية في أوروبا جراء تفشي فيروس كورونا، وقالت الوكالة في بيان إن رئيسها ديمتري روجوزين سيعقد عدة اجتماعات لمناقشة التعديلات عبر دائرة تلفزيونية يومي الجمعة والسبت.

وتجدر الإشارة إلى روسيا، سجلت الجمعة ، 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي الرسمي للمصابين في البلاد إلى 1036، بحسب سكاي نيوز، فيما أوضحت السلطات الروسية أن شخصا آخر توفي بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى أربعة.

وتخطى عدد الصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز النصف مليون، ليصل إلى نحو 533 ألفا، توفي منهم 24,098 شخصا، بينما تعافى 124,394 شخصا.

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على جانب أخر أعلن أناتولى بيتروكوفيتش مدير معهد البحوث الفضائية أن علماء روسيا صمموا نظام ملاحة نموذجى لرحلات المركبة الفضائية الروسية الماهولة "أوريول" الجديدة إلى القمر، وقال فى اجتماع مجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية "صمم علماء معهد البحوث الفضائية وحدة ملاحة نموذجية للمركبة الفضائية المأهولة الواعدة "أوريول".

وسوف تستخدم هذه الوحدة فى الرحلات البعيدة بين الكواكب، مع خارطة القمر لتحديد المواقع فى حالة الرحلات غير المأهولة"، بحسب روسيا اليوم، مضيفا أنه سترسم المركبة القمرية الروسية "لونا-26" التى من المقرر إطلاقها عام 2024، قبل ذلك خارطة مجسمة (ثلاثية الأبعاد) للقمر.

وتجدر الإشارة إلى أن أول تحليق للمركبة الفضائية الجديدة "أوريول" فى مدار حول الأرض سيكون عام 2023، ووفقا لدميترى روغوزين من المقرر أن يكون أول هبوط لها على سطح القمر في عام 2030.