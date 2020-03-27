تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يتبرع بـ 25 مليون دولار لتطوير علاج لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشبكة فيس بوك أنه سيتبرع هو وزوجته "بريسيلا تشان" بملغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاج لفيروس كورونا المستجد، وأضاف مؤسس فيس بوك أنهم في شراكة مع مؤسسة بيل جيتس وأخرين لتوفير وتقييم أدوية يمكن أن تكون فعالة في منع وعلاج فيروس كورونا".
وقال زوكربيرج في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك :" أنا وبريسيلا نلتزم بمبلغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاج لفيروس كورونا COVID-19، نحن في شراكة مع مؤسسة جيتس وآخرين لتقييم الأدوية الحالية الواعدة بسرعة لمعرفة الأدوية التي قد تكون فعالة في منع وعلاج فيروس كورونا، ونظرًا لأن هذه الأدوية قد خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية ، فإذا كانت فعالة ، فسيكون إتاحتها أسرع بكثير من تطوير واختبار لقاح جديد - نأمل أن يكون ذلك شهورًا بدلاً من عام أو أكثر. إنني أتطلع لرؤية ما يكتشفه مسرع العلاجات. المزيد قريبا".
وسبق وأن عقد زوكربيرج مؤتمرا صحفيا هاتفيا من منزله الأربعاء الماضى للإعلان عن "مركز معلومات فيروس كورونا الجديد"، الذى سيظهر فى الجزء العلوى من "نيوزفيد" المستخدمين بمعلومات موثوقة من منظمات مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومركز السيطرة على الأمراض.
ستكون إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة هى الدول الأولى التى تتلقى التحديث خلال الـ24 ساعة القادمة، مع انتشاره عالميا خلال الأيام القليلة القادمة.
والهدف من مركز المعلومات الجديد هو إيقاف المؤامرة التى تشجع المرضى على عدم تلقى العلاج أو تجاهل التوصيات من مسئولى الصحة أثناء الوباء.
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