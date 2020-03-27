تكنولوجيا: أرشيف الإنترنت يتيح 1.4 مليون كتاب إلكترونى جديد خلال ازمة كورونا

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في حين أن العديد من الكتب لا تزال محمية بموجب حقوق الطبع والنشر، يتم توفيرها بموجب نظرية الاستخدام العادل، والتي ستسمح للمعلمين بالوصول إلى المواد المحمية للأغراض التعليمية في وقت لا توجد فيه طريقة أخرى للوصول إلى المواد.
ويوضح أرشيف الإنترنت في الأسئلة الشائعة للمكتبة، "نعتقد أن هذه لحظة استثنائية في الوقت تتطلب مساعدة على نطاق يمكننا توفيره".
تأتي الكتب في مجموعة الطوارئ الجديدة في الأصل من مشروع آخر لأرشيف الإنترنت "المكتبة المفتوحة"، التي تعمل كمعادل رقمي لمكتبة حقيقية.
وتحتوي المكتبة المفتوحة على مجموعة واسعة من العناوين، بما في ذلك الكتب المدرسية والروايات والكتب غير الروائية والمزيد.
وكان لا بد من سحب النسخ الرقمية من الكتب من المكتبة المفتوحة، وكان عدد المرات التي يمكن فيها سحب أي كتاب فردي محدودًا بنفس الطريقة التي كانت بها المكتبة العادية محدودة بناءً على عدد النسخ المادية المتاحة.
وستلغي مكتبة الطوارئ الوطنية قوائم الانتظار والقيود على عدد النسخ الرقمية المتاحة لكل عمل، على الرغم من أنها ستظل تتطلب من المستخدمين الاشتراك في حساب عضوية لسحب الكتب في مجموعتها.
وقالت تيريزا موردوك، أمينة مكتبة جامعة واشنطن، كان البرنامج بالفعل مساعدة كبيرة للأساتذة.
قالت موردوك "تمكنت اليوم من إبلاغ 10 معلمين بأن الكتب التي يحتاجونها متوفرة الآن، بينما لم تكن متوفرة أمس".
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