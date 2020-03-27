شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بودكاست متوفر أخيراً على iOS.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق جوجل بودكاست أخيراً متوفراً على نظام iOS الخاص بشركة أبل وهواتفها بعد مرور 3 سنوات تقريباً على إطلاقه رسمياً على نظام أندرويد، حيث يعمل تطبيق جوجل بودكاست كغيره من معظم تطبيقات بودكاست من خلال الاشتراك في الإذاعات المفضلة لديك واستكشاف التوصيات وتصفح العروض حسب الفئة مثل الكوميديا والأخبار والرياضة وغيرها.

وكتب مدير المنتج زاك رينو ويدين في إعلان عبر مدونة الأربعاء قائلاً: "قمنا بإعادة تصميم تطبيق جوجل بوكاست لجعله أسهل لاكتشاف الإذاعات التي ستحبها، ولبناء قائمة إذاعاتك المفضلة وتحديد ما تريد الاستماع إليه"، بحسب موقع الرؤية الإماراتى.

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ويعنى هذا أنك إذا قمت بتشغيل حلقة من مسلسل ما على الجهاز الذكى الموجود فى المطبخ أثناء تحضير الطعام، ثم قمت بإيقاف الحلقة فى منتصفها عند الانتهاء من التحضير، يمكنك أن تواصل الاستماع على هاتفك ايفون وأنت مرتاح في غرفتك تماماً من اللحظة التي توقفت عندها على الجهاز الآخر الموجود في المطبخ.