شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقان من يوتيوب .. هكذا يمكنك تجربة أشهر خدمات بث الفيديو "ببلاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت العديد من دول العالم إلى تطبيق سياسة العزل الصحي الذاتى وذلك في محاولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ، الأمر الذى مد من فترة الوقت الذى يقضيه المستخدمين في استخدام الإنترنت سواء للعمل عن بعد أو ممارسة بعض الألعاب، أو للترفيه ومشاهدة محتويات الفيديو، فيما تعد مشاهدة الأفلام والمسلسلات وسيلة مميزة لقضاء الوقت، ومع وجود العديد من خدمات الويب التى توفر خدمات بث الفيديو فإن ذلك يوفر على المستخدمين الوصول إلى مثل هذه المحتويات، بحسب slickdeals الأمريكى.

لكن المشكلة الأبرز التى قد تواجه بعض المستخدمين تتمثل في أن العديد من هذه الخدمات يعد خدمات مدفوعة، لكن لحن الحظ فإن بعض هذه الخدمات توفر فترات تجريبية مجانية للمستخدمين، مما يتيح للمستخدمين اختيار الخدمة التي تناسبه فى النهاية، وفيما يلي نعرض كيفية الوصول إلى أشهر خدمات بث الفيديو بشكل مجاني خلال فترة العزل الصحي كما يلى:

Netflix واحدة من أشهر منصات بث الفيديو، وتوفر الكثير من المحتوي للمستخدمين، ويمكن للمستخدمين مشاهدة هذه العروض بشكل مجاني، وذلك لأن المنصة توفر للمستخدمين تجربة مجانية لمدة 30 يوم، لكن المستخدم يحتاج إلى إمتلاك بطاقة دفع إلكترونية لإدخال بياناتها إلى المنصة، مع ملاحظة أنها لن تقوم بسحب أي اشتراك، حيث أن Netflix تذكر المستخدم بأن الفترة التجريبية الخاصة به على وشك الانتهاء قبل أن يتم سحب رسوم أول شهر من البطاقة، مما يتيح للمستخدم الإلغاء قبل انتهاء الفترة التجريبية.

Apple TV Plus يوفر منصة Apple TV Plus إصدارًا تجريبي مجاني لمدة 7 أيام، لكن يمكنك الحصول على ما يصل إلى 12 شهرًا مجانًا عند شراء جهاز جديد من أبل، فقط كل ما يحتاجه المستخدم هو انشاء حساب جديد على المنصة واتباع الخطوات، مع ملاحظة أن سعر الاشتراك في الخدمة 5 دولار شهريا، كما يدعم هذا الاشتراك ميزة المشاركة العائلية، حيث يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة نفسها مشاركة الاشتراكات في قنوات Apple TV. Advertisements

Amazon Prime Videoتعمل هذه المنصة بشكل مختلف قليلا عن المنصات الأخرى، لأنها تعتبر خدمة ضمن خدمات أمازون مما يجعلها جزء من حساب المستخدم على خدمة أمازون برايم، والذى يضم العديد من الخدمات بما في ذلك الوصول إلى مجموعة متنوعة من مزايا أمازون التي تشمل الشحن السريع، والوصول إلى صفقات أمازون برايم داي، وغيرها.

لكن يمكن للمستخدمين الذين يفضلون الحصول على خدمة بث فيديو أمازون الاستمتاع بنسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوم، مما يمكن المستخدم من مشاهدة عروض أمازون الحصرية Amazon Originals، بالإضافة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة، فيما يمكن للمستخدم بعد ذلك إلغاء الاشتراك أيضا.

Disney+هي واحدة من أهم خدمات البث الجديدة في السوق ، ويمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام عند الاشتراك لأول مرة، وتتيح لك الخدمة الوصول إلى الكثير من المحتوى من استوديوهات ديزني بما في ذلك Pixar و Marvel Studios و Lucasfilm و National Geographic.