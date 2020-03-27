Huawei تكشف عن مجموعة من الأغطية الواقية المميزة والفريدة لتشكيلة Huawei P40 Series

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فاطمة أيت طالب - دبي - إلى جانب قائمتها المعتادة من الأغطية الواقية، كشفت شركة Huawei كذلك عن بعض الملحقات الجديدة والفريدة لسلسلة هواتفها الذكية الرائدة الجديدة. بعضها جميل للنظر، والبعض الآخر يضيف وظائف إلى الهواتف.
الملحق الأول عبارة عن غطاء واقي للعب مصمم خصيصًا للهاتفين Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro. هذا الغطاء الواقي يعمل على إضافة أزرار الكتف على الجانب العلوي من الهاتف أثناء الإمساك به أفقيًا. يقترن الغطاء مع الهاتف عن طريق البلوتوث، وستظهر نافذة منبثقة بمجرد أن تقوم بوضع الهاتف في هذا الغطاء.
ثم هناك غطاء واقي للشحن اللاسلكي من أجل الهاتف Huawei P40. إنه حل قديم لمشكلة قديمة، وهذا الغطاء الواقي يقوم في الأساس بإضافة الشحن اللاسلكي إلى هاتف لا يملك هذه الخاصية في الأساس. الخبر السار هو أن هذا الغطاء الواقي يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 22.5W، مما يزيد من قدرة الهاتف على مستوى الشحن اللاسلكي.
الغطاء الواقي التالي لا يقوم بإضافة أية وظائف جديدة للهاتف Huawei P40 Pro، وبدلاً من ذلك، فهو يعمل على تعزيز جمالية الهاتف الرائد الجديد لشركة Huawei عن طريق إضافة كريستالات سواروفسكي. هذا الغطاء الواقي يأتي في علبة مطرزة مصنوعة يدويًا مع بطانية مخملية سوداء، حتى أن شركة Huawei عطرتها قبل إغلاقها.
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