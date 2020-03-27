دراسة تتوقع ارتفاع مخيف بإصابات كورونا في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مارس 2020 01:13 مساءً - قالت دراسة أجرتها جامعة واشنطن الأميركية إن فيروس كورونا قد يقتل نحو 81 ألف أميركي حتى شهر يونيو المقبل، وتوقعت أن تصل أعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ذروتها في الأسبوع الثاني من شهر أبريل المقبل.

وتوقعت الدراسة أيضا أن تتراوح أعداد الوفيات الكلية بسبب الفيروس في الولايات المتحدة بين 38 ألفا و 162 ألف شخص، مستندة إلى بيانات حكومية وبيانات من مستشفيات ومصادر أخرى.

وقال رئيس الإحصائيات الطبية والتطوير في جامعة واشنطن كريستوفر موري، إن “البيانات تشير إلى أن اعتماد إجراءات التباعد الاجتماعي قد تأخذ وقتا أطول من المتوقع لأن ذروة الإصابات قد تتأخر عن هذا الموعد في بعض الولايات”.

وتشير الدراسة التي قادها موري إلى أن “عدد المرضى قد يزيد على عدد الأسرة الموجودة في المستشفيات بواقع 64 ألفا، وقد تكون هنالك حاجة إلى استخدام 20 ألف جهاز تنفس صناعي”.

وفيما توقعت الدراسة أن تظهر ذروة الإصابات متأخرة في ولاية كاليفورنيا، ما يجعلها بحاجة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لفترة أطول، أشارت إلى أن ولايتي لويزيانا وجورجيا قد تشهدان معدلات عدوى عالية بين السكان وأحمالا عاليا بالنتيجة على نظامهما الصحي.

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وحذرت الدراسة من أن هذه الأرقام سترتفع بشكل كبير في حال تراخت إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي أو إجراءات الوقاية.

وجاءت الدراسة في الوقت الذي تصدرت فيه الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر تسجيلا للإصابات، متفوقة بذلك على الصين وإيطاليا.

واكتشفت أول حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، في ولاية واشنطن، التي تحتضن مقر الجامعة التي أعدت هذه الدراسة.

وحتى الآن، هناك أكثر من 85,840 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة وأكثر من 1200 وفاة بفيروس كورونا المستجد.