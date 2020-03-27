شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مهمة "أوريون" أحدث مركبة فضائية تابعة لـ"ناسا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء "ناسا" الأمريكية تفاصيل جديدة عن موعد رحلتها المقبلة إلى القمر، حيث تخطط الوكالة ليكون عام 2024 عام هبوط أول امرأة على سطح القمر، وأوضحت الوكالة عبر حسابها الرسمي على تويتر "باستخدام نظام "Artemis"، أنها سترسل وكالة "ناسا" أول امرأة إلى القمر بحلول عام 2024، باستخدام تقنيات مبتكرة لاستكشاف المزيد من خبايا سطح القمر بشكل مفصل أكثر من أي وقت مضى"، بحسب سبوتنيك.

​كما نشرت الوكالة مقطع فيديو قصير، تستعرض فيه وصول المركبة "أوريون" التي ستتم الرحلة على متنها، من مهمتها السابقة في الفضاء، وكانت مركبة " أوريون" قد خضعت للاختبارات الأخيرة في الأيام الماضية، في ولاية أوهايو الأمريكية، قبل إعلان جاهزيتها النهائية لخوض الرحلة.

وتم تصميم مركبة الفضاء "أورون" المتعددة الأغراض التابعة لـ"ناسا"، لإرسال رواد الفضاء إلى الفضاء البعيد، وإلى القمر، وربما إلى المريخ في المستقبل.