شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكان موسكو يتمكنون من رؤية المحطة الفضائية فى السماء حتى نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خبراء من المتحف الروسى لعلوم الفلك أن سكان مدينة موسكو وضواحيها سيتمكنون من روئية المحطة الفضائية الدولية فى السماء حتى نهاية الشهر الجارى، وقال الباحث الروسى، دميترى يريومينكو: "سكان مدينة موسكو سيتمكنون من رؤية المحطة الفضائية الدولية من نوافذ أو شرفات منازلهم، حيث ستظهر المحطة لبضع دقائق على هيئة نجم مشرق فى السماء عند النظر إلى الجهة الجنوبية الغربية، وستتحرك نحو الجهة الجنوبية الشرقية".

ولرؤية المحطة بشكل أفضل ينصح الباحث سكان موسكو بالخروج مساء إلى شرفات المنازل أو إلى أى منطقة مفتوحة، والاستعانة بمناظير أو تلسكوبات مقربة، بحسب روسيا اليوم، فيما تمت الإشارة إلى أن المحطة ستظهر فى السماء فى فترات محددة من مساء كل يوم مابين 24 مارس الجارى والأول من أبريل المقبل، ففى 24 من هذا الشهر على سبيل المثال كان من الممكن رؤيتها ما بين الساعة 20:19 و20:23 بتوقيت موسكو.

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وكان المسئولون عن المحطة الفضائية الدولية قد أجرو تعديل على مدار المحطة فى الفضاء، وقال بيان صادر عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية: "سيخضع مدار المحطة الفضائية الدولية الخميس 19 مارس الجارى لتعديل يندرج فى إطار خطة لجعل المدار مناسبا لاستقبال المركبات القادمة نحوها والمركبات التى ستنفصل عنها متجهة نحو الأرض".