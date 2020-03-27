تكنولوجيا: سكان موسكو يتمكنون من رؤية المحطة الفضائية فى السماء حتى نهاية الشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خبراء من المتحف الروسى لعلوم الفلك أن سكان مدينة موسكو وضواحيها سيتمكنون من روئية المحطة الفضائية الدولية فى السماء حتى نهاية الشهر الجارى، وقال الباحث الروسى، دميترى يريومينكو: "سكان مدينة موسكو سيتمكنون من رؤية المحطة الفضائية الدولية من نوافذ أو شرفات منازلهم، حيث ستظهر المحطة لبضع دقائق على هيئة نجم مشرق فى السماء عند النظر إلى الجهة الجنوبية الغربية، وستتحرك نحو الجهة الجنوبية الشرقية".
ولرؤية المحطة بشكل أفضل ينصح الباحث سكان موسكو بالخروج مساء إلى شرفات المنازل أو إلى أى منطقة مفتوحة، والاستعانة بمناظير أو تلسكوبات مقربة، بحسب روسيا اليوم، فيما تمت الإشارة إلى أن المحطة ستظهر فى السماء فى فترات محددة من مساء كل يوم مابين 24 مارس الجارى والأول من أبريل المقبل، ففى 24 من هذا الشهر على سبيل المثال كان من الممكن رؤيتها ما بين الساعة 20:19 و20:23 بتوقيت موسكو.
وتجرى هذه التعديلات فى المدار استعدادا لانفصال مركبة "سويوز-إم إس 15" عن المحطة لتتجه إلى الأرض، ولتستقبل المحطة مركبة "سويوز-إم إس 16" التى ستلتحم بها فى 9 أبريل المقبل، والتى ستحمل على متنها 3 رواد هم: الروسيان أناتولى إيفانيشين وإيفان فاجنر، والأمريكى، كريس كاسيدى.
ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 3 رواد هم: الروسى، أوليج سكريبوتشكا، والأمريكيان، أندرو مورجان وجيسيكا مائير.
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