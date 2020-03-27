كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق “Podcasts” من “Google” يأتي بمظهر جديد كما أنه أصبح متاحا على نظام “iOS”

متابعة-سنيار: في محاولة لجعل العثور على ملفات البودكاست المفضلة لديك أسهل وأسرع، أعادت Google تصميم تطبيقها.

بعد طرح تطبيق Android هذا الأسبوع، تم فصل Google Podcasts الآن إلى ثلاث علامات تبويب مختلفة: الصفحة الرئيسية والاستكشاف والنشاط.

بالإضافة إلى المظهر المجدد، توفر Google أيضا التطبيق لمستخدمي iOS.

كجزء من إعادة التصميم، ستجد الآن حلقات جديدة من ملفات البودكاست التي قمت بالاشتراك فيها مدرجة ضمن علامة التبويب الصفحة الرئيسية، يمكنك بعد ذلك الوصول إلى هذه الحلقات والبدء في الاستماع فورا.

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في الوقت نفسه، علامة التبويب “استكشاف” هي المكان الذي يمكنك من خلاله اكتشاف ملفات بودكاست ضمن فئات مختلفة، مثل الكوميديا ​​أو الرياضة أو أسلوب الحياة، كما سيوفر لك توصيات بناءا على سجل الاستماع الخاص بك.

أخيرًا، هناك علامة تبويب النشاط، والتي تمنحك نظرة عامة على سجل البودكاست الخاص بك، والحلقات الموجودة في قائمة الانتظار، والتنزيلات التلقائية للاستماع دون اتصال.

ويبدو أن تجديد “Podcasts” من جوجل أكثر سهولة مقارنة بالإصدار السابق، كما أنه أكثر متعة في الاستخدام عند محاولة البحث عن ملفات البودكاست.

تأتي إعادة تصميم تطبيق بودكاست من Google في وقت مناسب، خاصة بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يعيشه العالم في ظل انتشار الفيروس التاجي كورونا.