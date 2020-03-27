شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خريطة تفاعلية تكشف انخفاض التلوث بالولايات المتحدة بفضل البقاء فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع معظم الولايات المتحدة للإغلاق للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا، مما يؤدى إلى انخفاض النشاط البشرى فى الخارج وانخفاض مستويات ثانى أكسيد النيتروجين بشكل كبير بمقدار "غير مسبوق"، لذا تسلط خريطة تفاعلية جديدة، صممها موقع Earther، الضوء على الهبوط الدراماتيكى باستخدام بيانات من قمر صناعى تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وتعرض لقطات من ديسمبر 2019 حتى 20 مارس 2020.

نظرًا لأن ملايين الأمريكيين لم يعودوا يقودون سياراتهم، فقد انخفضت مستويات ثانى أكسيد النيتروجين - التى تتشكل عند حرق الوقود الأحفورى -.

بدعم من جوجل إيرث، تكشف الخريطة عن المناطق الحضرية الرئيسية التى تضم مئات الآلاف إلى ملايين الأمريكيين التى شهدت تحسنًا فى جودة الهواء منذ بداية تفشى المرض فى الولايات المتحدة.

يمكن ملاحظة الانخفاض الرئيسى فى لوس أنجلوس وكاليفورنيا ومدينة نيويورك - كلاهما فرض أوامر إغلاق صارمة تطلب من السكان البقاء فى المنزل ما لم يكن السفر ضروريًا للغاية.

بدأ المسؤولون الأمريكيون فى وضع قواعد صارمة لدولهم اعتبارًا من هذا الشهر، من خلال حظر التجمعات الاجتماعية وتنفيذ حظر التجول وإغلاق الأعمال غير الضرورية حتى إشعار آخر.

وقد خفضت هذه السياسات وحالات الإغلاق فى جميع أنحاء البلاد بشكل كبير من كمية التلوث فى الهواء.

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الخريطة ، التى أنشأتها Earther ، مدعومة من Google Earth Engine وتسحب البيانات من القمر الصناعى Sentinel-5P التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

القمر الصناعى قادر على التقاط مستويات ثانى أكسيد النيتروجين على الأرض، والتى تطلق فى الهواء من حرق الوقود الأحفوري.

ومن المعروف أن ثانى أكسيد النيتروجين يزيد من مشاكل الجهاز التنفسي، لأنه يلهب بطانة الرئتين ويقلل من قدرة الشخص على مكافحة التهابات الرئة، كما أنه يسبب السعال ونزلات البرد والانفلونزا والتهاب الشعب الهوائية ويرتبط بالربو.

كانت كاليفورنيا أول من نفذ سياسة البقاء فى المنزل فى وقت سابق من هذا الشهر، حيث اعتبر الحاكم جافين نيوسوم أن البقاء خارج المنزل جريمة حتى إشعار آخر.

وبدأ انخفاض الولاية فى ثانى أكسيد النيتروجين بعد فترة وجيزة من دخول السياسة حيز التنفيذ، حيث شهدت لوس أنجلوس، مركز التلوث، أكبر انخفاض، كما شهدت منطقة الخليج وسان دييجو تحسناً فى جودة الهواء.