تكنولوجيا: حديقة حيوان فى بيتك.. صور ولادك مع الحيوانات من منزلك 3D بهذه الخطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش العالم حالة من العزلة الاجتماعية بسبب فيروس كورونا ، مما يجعل الكثيرين يتجهون إلى استخدام الانترنت لاستبدال العالم الواقعى بالافتراضى داخل المنزل، وهو ما تقدمه عدة خدمات وميزات لمحركات البحث والتطبيقات المختلفة، ولعل من بين ذلك ميزة على محرك البحث جوجل ربما لم تكتشفها من قبل. إذا فتحت محرك البحث جوجل من متصفح Safari الذى يوجد على هواتف أيفون، ستجد ميزة ممتعة لك ولأطفالك، وكأنك تنقل حديقة الحيوان إلى منزلك 3D، وذلك من خلال خطوات بسيطة:

جوجل - افتح متصفح Safari. - اكتب في بحث جوجل أي حيوان على سبيل المثال الأسد Lion. - ستجد في أسفل البحث كلمة "View in 3D" أي اعرضها بشكل ثلاثى الأبعاد. Advertisements - عندها يظهر الحيوان في الكاميرا 3D وكأنه حقيقى ويمكنك التقاط صور معه أنت وأطفالك من داخل المنزل. وكانت قد دفعت شركة جوجل ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكى لضمان خدمة بحث جوجل كمحرك بحث افتراضى فى متصفح "سفارى" التابع لأبل. وواصلت جوجل الدفع لشركة آبل على مدى السنوات الماضية ليكون Google هو محرك البحث الافتراضى فى المتصفح Safari. وتمثل هذه الخطوة لجوجل ضمان توجيه لمستخدمى iOS إلى خدمات جوجل، ولعل ما تدفعه شركة جوجل ليكون محرك البحث الخاص بها هو محرك البحث الافتراضى فى نظام التشغيل التابع لأبل يمثل 51% من إجمالى إيرادات قسم الخدمات فى شركة أبل خلال العام 2018، وأكثر من 70%من إجمالى أرباح هذا القسم.

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