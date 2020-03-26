شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعقم جهاز اللاب توب قبل عملك من المنزل لحماية نفسك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضطر عدد كبير من الناس للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات الاحترازية المتزايدة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن قبل بداية العمل، يحتاج كل شخص أن يطمئن أن حاسوبه المحمول "لابتوب" الذى يأخذه معه فى معظم مشاويره الخارجية، معقم بصورة كافية من أى فيروسات أو جراثيم أو ميكروبات وبالطبع فيروس كورونا.
وقدم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من النصائح لتعقيم حاسوبك المحمول من "كورونا" قبل بداية العمل به، وجاء ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- المطهر الموصى به هو محلول كحولى بتركيز 70% من كحول الأيزوبروبيل و 30% من الماء.
- قبل بداية التعقيم ارتد قفازات مطاطية.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصل طاقة التيار المتردد.
- قم بإزالة البطاريات من عناصر مثل لوحات المفاتيح اللاسلكية.
- لا تقم أبدًا بتنظيف المنتج أثناء تشغيله أو توصيله.
- افصل أى أجهزة خارجية.
- بلل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بمزيج 70٪ من كحول الأيزوبروبيل و 30٪ ماء.
- لا تستخدم المواد الليفية، مثل المناشف الورقية أو ورق التواليت.
- يجب أن تكون قطعة القماش رطبة.
- لا ترش أى سوائل مباشرة على بالجهاز.
- امسح قطعة القماش المبللة برفق على الأسطح لتنظيفها.
- لا تسمح لأى رطوبة بالتسرب إلى مناطق مثل لوحات المفاتيح أو لوحات العرض أو منافذ USB، حيث إن الرطوبة التى تدخل داخل المنتج الإلكترونى يمكن أن تسبب تلفًا كبيرًا للمنتج.
- ابدأ بالشاشة (إن أمكن) وانتهى بأى كبلات مرنة، مثل الطاقة ولوحة المفاتيح وكابلات USB.
- عند تنظيف الشاشة، امسح بعناية فى اتجاه واحد، وانتقل من الأعلى إلى الأسفل.
- تأكد من تجفيف الأسطح تمامًا بالهواء قبل تشغيل الجهاز بعد التنظيف.
- يجب عدم ظهور أى رطوبة على أسطح المنتج قبل تشغيله.
- يجب التخلص من القفازات بعد كل عملية تنظيف.
- نظف اليدين فور إزالة القفازات.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كيف تعقم جهاز اللاب توب قبل عملك من المنزل لحماية نفسك من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.