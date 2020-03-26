تكنولوجيا: هواوي تكشف عن مكبر Sound X الصوتي بالشراكة مع Devialet

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني اليوم عن مكبر Sound X الصوتي الذي طور من هواوي بالشراكة مع Devialet، والذي يتميز بصوتيات 360 درجة، ويضم مضخم صوتي مزدوج.

قدمت هواوي مكبر Sound X الصوتي الذي يدعم صوتيات متعددة الإتجاهات 360 درجة، والذي إشتركت في تطويره Devialet التي اشتهرت بإنتاج المكبرات الصوتية الفاخرة.

يأتي مكبر Sound X الصوتي بتقنية متقدمة مثل Active Matching، كما يأتي بشهادة لضمان معايير الجودة في الصوتيات، ويدعم Huawei Share من بين مميزات أخرى.

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كما يحاكي تصميم مكبر Sound X الصوتي مكبر HomePod من ابل، أيضاً يدعم الصوتيات 6 من وحدات التكبير، مع اثنان من المضخمات الصوتية، لإنتاج صوتيات 360 درجة.

أيضاً يضم المكبر الصوتي Sound X تقنية Active Matching المدمجة من Devialet، مع bass يصل إلى قدرة 40Hz، مع سعة تصل إلى 20مم، كما تدعم هواوي المكبر بتصميم Push-Push Acoustic من Devialet، والذي يتيح تضخيم الصوتيات وإلغاء الإهتزازات، كما يدعم المكبر الصوتية قدرة 144w، كما تضم المكبرات الصوتية خوارزمية هواوي التي تتيح إنتاج صوت محيطي 40Khz.

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