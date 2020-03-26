تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 بسعر 280 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 الذي يأتي في فئة الأجهزة المتوسطة، وينطلق بتصميم نحيف مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 بدعم الإتصال بشبكات LTE، كما يضم معالج ثماني الأنوية، أيضاً يتميز بشاشة LCD بدقة WUXGA أو 1920 في 1200 بيكسل، كما يضم الجهاز الوحي مدخل 3.5مم للسماعات.

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أيضاً يأتي جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 بميزة دعم البلوتوث 5، والإتصال بشبكات LTE، مع دعم تقنية Wi-Fi a/b/g/n/ac، كما يأتي الجهاز اللوحي بسعر 280 دولار تقريباً، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يتوفر بإختيار واحد فقط باللون Mocha.

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