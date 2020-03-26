تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 بسعر 280 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 الذي يأتي في فئة الأجهزة المتوسطة، وينطلق بتصميم نحيف مع بطارية بقدرة 5000 mAh.
يتميز جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 بدعم الإتصال بشبكات LTE، كما يضم معالج ثماني الأنوية، أيضاً يتميز بشاشة LCD بدقة WUXGA أو 1920 في 1200 بيكسل، كما يضم الجهاز الوحي مدخل 3.5مم للسماعات.
أيضاً يأتي جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي للعام 2020 بميزة دعم البلوتوث 5، والإتصال بشبكات LTE، مع دعم تقنية Wi-Fi a/b/g/n/ac، كما يأتي الجهاز اللوحي بسعر 280 دولار تقريباً، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يتوفر بإختيار واحد فقط باللون Mocha.
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