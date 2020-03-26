الهاتف Oppo Find X2 Lite يلوح في الآفق، ويبدو مماثلاً لـ Oppo Reno 3 Vitality

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب صورة رسمية لهاتف جديد من شركة Oppo يُقال بأنه الهاتف Oppo Find X2 Lite. ومع ذلك، فنحن نلاحظ بأن هذا الهاتف يملك نفس تصميم الهاتف Oppo Reno 3 Youth Edition الذي أعلنت عنه شركة Oppo في وقت سابق من هذا العام.

Oppo Find X2 Lite قد يكون هو النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3 Youth Edition المعروف أيضًا بإسم Oppo Reno 3 Vitality، وهذا ما يعني بأنه سيضم أيضًا نفس المواصفات التقنية.

للتذكير، جاء الهاتف Oppo Reno 3 Vitality مع مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

Advertisements

جاء الهاتف Oppo Reno 3 Vitality كذلك مع بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وبشكل مسبق مع روم ColorOS الذي يستند على نظام Android 10. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم عرض الهاتف Oppo Reno 3 Vitality للبيع مقابل ما يُعادل 430 دولار أمريكي، ومن المحتمل أن يتم إطلاق الهاتف Oppo Find X2 Lite بنفس السعر. وعلى سبيل المقارنة، فقد تم إطلاق الهاتف Oppo Find X2 بسعر 999 يورو، في حين تم إطلاق الهاتف Oppo Find X2 Pro بسعر 1200 يورو.