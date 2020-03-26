أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد وصول الهاتف Galaxy A51 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy A71 في وقت سابق من هذا العام، ونحن نعلم بأن هذا الهاتف حصل على نسخة 5G في بعض الأسواق. والآن، إتضح أن الهاتف Galaxy A51 سيحصل بدوره على نسخة 5G الخاصة به، فقد ظهرت للتو صفحة الدعم الخاصة بنسخة 5G من الهاتف Galaxy A51 والتي تحمل الإسم الرمزي SM-A516N على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في كوريا الجنوبية.
من المرجح أن يضم الهاتف Galaxy A51 5G المعالج الثماني النوى Exynos 980 نظرًا إلى أنه تم رصد هاتف يحمل نفس الإسم الرمزي في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بهذا المعالج. من المحتمل أن تظل المواصفات الأخرى للهاتف Galaxy A51 5G مماثلة لمواصفات الهاتف Galaxy A51 العادي بحيث سيأتي بدوره مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تتخذ شكل الحرف L وتمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل.
يجب أن تظهر المزيد من التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة، ولكن وجود صفحة الدعم يعني أن الهاتف جاهز تمامًا للإطلاق، لذلك قد نحصل على البيان الصحفي الرسمي للهاتف في المستقبل القريب.
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