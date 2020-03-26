Duolingo تطلق تطبيقًا يُعلّم الأطفال الصغار القراءة

أطلقت شركة (دولينجو) Duolingo – صاحبة أحد أشهر تطبيقات تعلم اللغات في العالم – اليوم الخميس تطبيقًا جديدًا يهدف إلى تعليم الأطفال الصغار القراءة.

ويقتصر التطبيق الجديد المسمى (دولينجو أي بي سي) Duolingo ABC على تعليم القراءة باللغة الإنجليزية، ويستخدم دروسًا قصيرةً لتعليم الأبجدية، ثم الأصوات، ثم الكلمات البصرية، وهو موجه خصيصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات.

وتقول الشركة: إن Duolingo ABC يقدم 300 درس، وسيطلب من الأطفال أداء مهام، مثل تهجئة الكلمات المعطاة من مجموعة حروف، كما يطلب تمرير الأصبع على الحروف بصورتها الكبيرة والصغيرة، وتمرير الأصبع على الأسماء، والنقر على العناصر التي تبدأ بالحرف المُعطى، والنقر على كلمة محددة في جملة.

يُشار إلى أن التطبيق الجديد متاح مبدئيًا لنظام (آي أوإس) iOS فقط، وفي الدول الناطقة بالإنجليزية، وهي: أستراليا، وكندا، وإيرلندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وقالت الشركة: إنها تخطط لإطلاق نسخة خاصة بنظام التشغيل أندرويد من جوجل في وقت لاحق. مع الإشارة إلى أن التطبيق مجاني ولا يحتوي على أي إعلانات أو مشتريات داخلية.