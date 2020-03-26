شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا تتعاون مع الصحة العالمية لتنظيم حدث برمجى عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت شركات التكنولوجيا بما فى ذلك مايكروسوفت وفيس بوك شراكة مع منظمة الصحة العالمية لتنظيم هاكاثون- " هو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر لتطوير مشاريع برمجية-، يهدف إلى تطوير برامج لمكافحة كورونا، ويشجع حدث "COVID-19 Global Hackathon" على الإنترنت، الذى يبدأ يوم الخميس 26 مارس، صناعة التكنولوجيا على تطوير برامج خاصة بالمسائل التى تم إنشاؤها بواسطة COVID-19.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيشارك كل من تويتر و Pinterest و Slack و TikTok و Giphy وعملاق الويب الصينى WeChat مواردهم لدعم المشاركين، بما فى ذلك قناة مخصصة من Slack.

وعادةً ما تكون أحداث الهاكاثون أحداثًا جسدية، حيث يجتمع المطورون فى موقع واحد للعمل على مشاريع البرامج والخروج بأفكار جديدة، لكن هذا الحدث القادم عبر الإنترنت خلال فترة العزلة الاجتماعية لمنع انتشار المرض الفيروسي.

سوف تستضيف منصة Devpost الحدث على موقعها، حيث يمكن للمشاركين المهتمين التسجيل.

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وأكد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك فى منشور مدونة مساء الثلاثاء أن مهندسين من شركته سيشاركون، إذ قال: "الكثير من المهندسين فى فيس بوك والشركات والجامعات حول العالم يسألون كيف يمكنهم المشاركة بشكل أكبر فى المعركة ضد COVID-19، ولقد كانت الهاكاثون دائمًا جزءًا مهمًا من كيفية ابتكارنا لأفكار ومشاريع جديدة على فيس بوك، إذ تم إنشاء ميزات مثل التبرع بالدم والاستجابة للأزمات لأول مرة خلال الهاكاثون ويستخدمها الآن ملايين الأشخاص حول العالم، وآمل أن تخرج بعض النماذج والأفكار المفيدة من هذا النموذج أيضًا".

واقترحت Devpost سبعة موضوعات رئيسية تتعلق بكيفية تمكن البرامج من مكافحة آثار الفيروس - الصحة والفئات السكانية الضعيفة والشركات التجارية والمجتمع والتعليم والترفيه.

وقالت Devpost على موقعها على شبكة الإنترنت: "نحن نشجعك - المبتكرين حول العالم على # BuildforCOVID19 باستخدام التقنيات التى تختارها عبر مجموعة من المواضيع والتحديات المقترحة، ونظرًا للعزلة التى تتم تجربتها حاليًا داخل المجتمعات فى الوقت الحالى، نريد إنشاء مساحة عبر الإنترنت، حيث يمكن للمطورين إنشاء أفكار وتجربة وإنشاء حلول برمجية للمساعدة فى معالجة هذه الأزمة."

قالت Devpost أن الحدث عبر الإنترنت سيسعى إلى فهم التحديات التى يمكن للتكنولوجيا معالجتها، مثل الحاجة إلى معلومات دقيقة للوقاية من المرض، فى "التنسيقات التى يتردد صداها".