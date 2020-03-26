شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مخيفة للأقمار الصناعية تظهر التأثير العالمى لوباء كورونا من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يلتزم الناس حول العالم بالبقاء فى منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق العزل الاجتماعى، أصبحت المدن وشوارعها شبه خالية تماما، والتقطت الأقمار الصناعية مناظر مذهلة لبعض الأماكن التى كانت الأكثر ازدحاما على الأرض، والتى أصبحت الآن مهجورة فى ظل أزمة كورونا.

وتقدم صور الأقمار الصناعية Maxar، لمحة مرعبة عن الآثار واسعة النطاق للوباء العالمى، الذى حول حتى المدن الأكثر كثافة سكانية إلى مدن أشباح، كما أصبحت المطارات والوجهات السياحية ومراكز التسوق والطرق السريعة فارغة، فى ظل الحجر الصحي.

وبينما تظهر هذه الصور من الفضاء كيف اختفت الحشود وحركة المرور من على وجه الأرض، فإنها تكشف أيضا عن العديد من الهياكل الجديدة التى ظهرت فى جميع أنحاء العالم، مثل المستشفيات المؤقتة التى وقع بناؤها للتعامل مع تدفق المرضى المصابين بالفيروس الخطير.

وتظهر صور الأقمار الصناعية منشأتين طبيتين جديدتين تم بناؤهما فى ووهان بالصين، حيث نشأ الفيروس التاجى الجديد.

كما التقطت الأقمار الصناعية مشاهد لمنشأة اختبار فيروس كورونا فى ألمانيا وملعب لكرة القدم فى ساو باولو بالبرازيل، والذى يتم تحويله إلى مستشفى، وغيرها من المبانى والطرقات والأماكن التى شهدت تغييرات كبيرة فى ظل الحجر الصحى المفروض فى جمع أنحاء العالم تقريبا.

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