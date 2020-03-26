شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكان موسكو يمكنهم رؤية المحطة الفضائية الدولية يوميا حتى نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خبراء من المتحف الروسى لعلوم الفلك أن سكان مدينة موسكو وضواحيها سيتمكنون من رؤية المحطة الفضائية الدولية فى السماء حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الباحث الروسى، دميترى يريومينكو: "سكان مدينة موسكو سيتمكنون من رؤية المحطة الفضائية الدولية من نوافذ أو شرفات منازلهم، حيث ستظهر المحطة لبضع دقائق على هيئة نجم مشرق فى السماء عند النظر إلى الجهة الجنوبية الغربية، وستتحرك نحو الجهة الجنوبية الشرقية".

ولرؤية المحطة بشكل أفضل ينصح الباحث سكان موسكو بالخروج مساء إلى شرفات المنازل أو إلى أى منطقة مفتوحة، والاستعانة بمناظير أو تلسكوبات مقربة.

وأشار إلى أن المحطة ستظهر فى السماء فى فترات محددة من مساء كل يوم مابين 24 مارس الجارى والأول من أبريل المقبل، ففى 24 من هذا الشهر على سبيل المثال كان من الممكن رؤيتها ما بين الساعة 20:19 و20:23 بتوقيت موسكو.

Advertisements

جدير بالذكر أعلن مسئولون فى مركز تدريب رواد الفضاء بروسيا أن الخبراء فى البلاد بدأوا باتباع إجراءات صارمة لمنع وصول عدوى كورونا إلى الرواد المتجهين إلى المحطة الفضائية، وقال نائب مدير القسم الطبى فى المركز، فلاديمير ماتفييف: "إن روسيا وباعتبارها البلد الوحيد الذى يرسل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية بدأت باتباع إجراءات صارمة لمنع وصول العدوى إلى الرواد الذين سيتجهون إلى المحطة فى المهمات القادمة".

وأضاف: "فى الـ 9 من أبريل القادم من المفترض إرسال دفعة جديدة من الرواد نحو المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Soyuz MS-16 الروسية، وأفراد هذه الدفعة موجودون الآن فى أحد مراكز التدريب فى ضواحى موسكو، وفى الـ 24 من مارس الجارى سيصلون مطار بايكونور الفضائى بكازاخستان، وهناك سيتم عزلهم عن مسببات العدوى قدر الإمكان، وسيحدد بشكل صارم تواصلهم مع الآخرين إلا للأمور الضرورية".