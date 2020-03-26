هواوي تعلن رسميًا عن ساعتها الرياضية Huawei Watch GT2e

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس – إلى جانب هاتفي (هواوي بي40) Huawei P40، و(هواوي بي40 برو) Huawei P40 Pro الرائدين – عن ساعتها الذكية الجديدة (هواوي ووتش جي تي2إي) Huawei Watch GT2e.

وتمتاز (هواوي ووتش جي تي2إي) الجديدة عن ساعة (هواوي ووتش جي تي2) بأنها تقدم مواصفات موجهة خصيصًا للرياضيين، ومع ذلك، فهي تأتي بسعر أقل من الأخيرة، إذ تتوفر بسعر 200 يورو بدلًا من 250 يورو.

وبُنيت ساعة (هواوي ووتش جي تي2إي) الجديدة على طراز 46 ميليمترًا من ساعة (هواوي ووتش جي تي2)، وهي تقدم الشاشة ذاتها التي تأتي من نوع AMOLED بقياس 1.39 بوصة وبدقة 454×454 بكسل. ومع ذلك، فإن الحواف أكثر سمكًا.

كما تختلف الساعة بالسوار المدمج المصنوع من مادة البولي يوريثين الحراري، التي توفر تهوية أفضل. كما تمتاز الساعة بجسمها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقاومة للماء والغبار وفق معيار 5 ATM.

وتحتوي (هواوي ووتش جي تي2إي) بطارية تقول هواوي: إنها تكفي لمدة أسبوعين بفضل معالج (كيرين أي1) Kirin A1. ولكن حين استخدام وظيفة التعقب بواسطة GPS، فإن المدة تنخفض إلى 30 ساعة. وتحتوي الساعة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.

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وعلى غرار الساعات الذكية الرياضية، فإن ساعة هواوي الجديدة قادرة على تعقب التمارين الرياضية المختلفة، مثل: التزلج على الألواح إلى تسلق الصخور، وركوب الأمواج، ورقص الشوارع. ويسمح مستشعر SpO2 للساعة بحساب VO2Max، وهو الحد الأقصى لمعدل استهلاك الأكسجين المقاس أثناء التمارين الإضافية.

وتدعم الساعة ميزة TruRelax التي تساعد المستخدمين في إدارة الإجهاد من خلال تمارين التنفس، وستراقب ميزة أخرى النوم، وهي تساعد المستخدمين على الحصول على مزيد من الراحة من خلال تحديد 6 أنواع شائعة من مشكلات النوم.

وتتوفر ساعة (هواوي ووتش جي تي2إي) بأربعة ألوان: الأسود، والأحمر، والأخضر، والأبيض.

هذا، وقد أعلنت هواوي اليوم أيضًا عن خيار لوني جديد من ساعة (هواوي ووتش جي تي2) بقياس 42 ميليمترًا، وهو اللون الذهبي. وسيتوفر هذا الخيار بسعر 230 يورو. ولا معلومات عن موعد طرح الساعات الجديدة في السوق.