تكنولوجيا: خدمات Huawei Mobile تسجل عدد 400 مليون مستخدم نشط شهرياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي خلال مؤتمر P40 الذي عقد اليوم عن إرتفاع عدد مستخدمي خدمات الشركة Huawei Mobile البديلة لخدمات جوجل، والتي وصلت إلى 400 مستخدم نشط الآن، مع 1.3 مليون من المطوريين.

أكد Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي اليوم على النجاح الذي حققته خدمات هواوي البديلة لخدمات جوجل، والتي تشمل متجر التطبيقات AppGallery، و Huawei Video، و Huawei Music، وأيضاً Huawei Wallet، حيث إستطاعت أن تصل بعدد المستخدمين إلى 400 مليون مستخدم نشط شهرياً في 170 دولة حول العالم.

كما أشار Richard Yu إلى أن خدمات هواوي تضم الآن 1.3 من المطوريين حول العالم، لدعم متجر تطبيقات هواوي بالتطبيقات، والألعاب إلى جانب الأدوات الجديدة الخاصة ببرمجيات أجهزة هواوي.

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أيضاً كشفت شركة هواوي عن شراكتها مع الشركات المحلية والعالمية لدفع المحتوى لمستخدمي هواتفها الذكية وخدمات الشركة، ويأتي من بين الشركاء UK news، وSunday Times، و Talksport في المملكة المتحدة.

ولدفع محتوى الفيديو في خدمات الشركة، عقدت هواوي شراكة مع Universal Pictures، و Sony Pictures Entertainment، إلى جانب Paramount، و BBC، ولمحتوى الموسيقى عقدت هواوي شراكة مع Warner Music Group، و Sony Music، وUniversal Music Group.

يذكر أن Richard Yu أكد على إستعداد الشركة للتعاون مع مزيد من المطوريين لدعم متجر الشركة بالتطبيقات والألعاب الجديدة، كما وجه الدعوة للمطوريين للإنضمام إلى HMS Ecosystem.

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