تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتف P40 Pro Plus بميزة دعم شحن لاسلكي بقدرة 40W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة هواوي اليوم أعلى إصدارات سلسلة P40 الذي ينطلق بعنوان P40 Pro Plus، ويضم اثنان من كاميرات telephoto، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40W.

يتميز هاتف P40 Pro Plus بكاميرة periscope ببعد بؤري يصل إلى 240مم، أي بنسبة مضاعفة لهاتف P40 Pro، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل يدعم OIS، كما يضم الهاتف كاميرة telephoto ببعد بؤري 80مم، والتي تدعم إلتقاط صور بأعلى جودة، من مسافات مختلفة.

أيضاً يتميز هاتف P40 Pro Plus بدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40W للمرة الأولى في الهواتف الذكية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع من شاحن سلكي بقدرة 40W.

كما ينطلق هذا الإصدار أيضاً بمعالج Kirin 990 5G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت فقط، ويتميز التصميم الخارجي للهاتف من السيراميك المنحني، حيث يتوفر بألوان الأبيض والأسود، كما يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

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من جانب أخر لا تختلف المواصفات الأخرى للهاتف عن إصدار Pro، حيث يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم 1/1.28، مع فلاتر RYYB، ودعم إكتشاف وتغطية المشهد بنسبة 100%، كما يأتي المستشعر الثاتي بدقة 40 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، كما تضم الكاميرة مستشعر لحرارة الألوان، مع مستشعر 3D ToF.

ويتميز هاتف P40 Pro Plus بشاشة OLED بحجم 6.58 إنش، ويدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة، كما يضم كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل ، والتي تدعم أيضاً تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما يضم الهاتف مستشعر IR للتعرف على الوجه، ويضم أيضاً مستشعر للبصمة في الشاشة بتغطية أكبر بنسبة 30%، وينطلق الهاتف بسعر 1399 يورو، على أن يتوفر في يونيو.

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