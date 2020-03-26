عملية التفكيك تكشف أنه أصبح من السهل قليلاً الآن إصلاح MacBook Air 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كان هناك إنتقاد مستمر للأجهزة الإلكترونية الحديثة، فهو أنه ليس من السهل إصلاحها في الغالب. هذا يأتي نتيجة للعديد من العوامل، مثل تضييق الخناق على محلات التصليح غير الرسمية، وتشجيع العملاء على الترقية بدلاً من الإصلاح، وكذلك الرغبة في تقليص حجم كل شيء، مما يُعقد عملية إزالة المكونات.

لم يكن إصلاح منتجات آبل أسهل من أي وقت مضى، ولكن وفقا لعملية تفكيك MacBook Air 2020 الجديد، فيبدو أن شركة آبل أجرت بعض التحسينات على التصميم الداخلي للحاسوب المحمول ليصبح سهل الإصلاح قليلاً. على الرغم من أنه لن يكون من السهل إصلاحه، إلا أن التغييرات ستجعله أقل صعوبة.

ووفقا لعملية التفكيك التي أجراها فريق iFixit المتخصص في تفكيك الأجهزة، فهو يشير إلى أن التغييرات التي أجرتها شركة آبل على التصميم الداخلي جعلت الحاسوب أسهل للإصلاح مقارنة مع الطراز السابق. أحد التغييرات التي يشملها التصميم الداخلي الجديد هو إعادة توجيه كابل لوحة التتبع مما يجعل الوصول إلى لوحة التتبع والبطارية أكثر سهولة. وعلاوة على ذلك، فقد تم كذلك إستخدام العديد من المكونات مثل المروحة ومكبرات الصوت والمنافذ، مما يسهل إستبدالها بشكل فردي، بينما يسهل الوصول إليها أيضًا.

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بشكل عام، سجل MacBook Air 2020 الجديد 4 من أصل 10 في مؤشر الإصلاح، وهي نتيجة لا تزال منخفضة جدًا، ولكن كما أشار فريق iFixit، فهو تحسن مقارنة مع الطراز السابق. نعتقد أن شركة آبل ستظل تفضل كثيرًا لو أخذ العملاء حواسيبهم المحمولة إلى متاجرها ليتم إصلاحها، ولكن هذه التغييرات من شأنها أن تساعد محلات التصليح غير الرسمية في تصليح الحاسوب المحمول الخاص بك.