الإعلان رسميًا عن الهاتف +Huawei P40 Pro مع كاميرتين مقربتين والشحن اللاسلكي بقوة 40W

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف +Huawei P40 Pro لا يختلف كثيرًا عن الهاتف Huawei P40 Pro، فهو يأتي بنفس الأبعاد والتصميم والمواصفات التقنية تقريبًا بإستثناء أنه حصل على كاميرا مٌقربة إضافية أحسن، وتقنية أفضل على مستوى الشحن اللاسلكي.

يستخدم الهاتف +Huawei P40 Pro الجديد عدسة مقربة بطول بؤري يبلغ 240mm، أي ضعف طول عدسة الهاتف Huawei P40 Pro البالغ 125mm. هذه الكاميرا مُزودة بمستشعر تبلغ دقته 8 ميغابكسل وبتقنية تثبيت الصورة OIS. هذه هي أطول عدسة على هاتف ذكي حتى الآن، ولكن كان على شركة Huawei أن تبتكر تصميمًا فريدًا لتحقيق ذلك.

يحتوي الهاتف +Huawei P40 Pro على كاميرا مُقربة إضافية تمتاز بطول بؤري يبلغ 80mm لسد الفجوة بين الكاميرا المقربة المتقدمة والكاميرا العادية. يمنحك هذا مرونة أكبر ويسمح لك بإلتقاط صور عالية الجودة لمسافات مختلفة.

+Huawei P40 Pro هو أول هاتف ذكي يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W. لقد رأينا نماذج أولية لتقنيات مماثلة من الشركات المنافسة، ولكن شركة Huawei هي أول من قامت بتضمينها في هاتف ذكي موجه لعامة المستهلكين. أما بخصوص الشحن السلكي لبطارية 4200mAh المستخدمة في الهاتف، فهو يبلغ 40W، مع العلم بأن هناك أيضًا دعم للشحن اللاسلكي العكسي.

Advertisements

بغض النظر عن ذلك، فالهاتف +Huawei P40 Pro الجديد يضم كذلك شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، والمعالج HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن 512 من الذاكرة الداخلية.

قامت شركة Huawei أيضًا بترقية المظهر الخارجي للهاتف، فقد تم تصنيع الواجهة الخلفية للهاتف من السيراميك المتين، وهذه هي المادة التي تحتاج إلى قضاء خمسة أيام كاملة في الفرن ليتم إعدادها بشكل صحيح ويتم التعامل معها بعناية إضافية لتشكيل بعض الإنحناءات. وكما ترون في الصور، فالهاتف +Huawei P40 Pro سيكون متوفرًا باللونين الأبيض والأسود، ولا يزال مقاومًا للماء والغبار بفضل شهادة IP68.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف +Huawei P40 Pro، فهي ظلت على حالها من دون تغيير بحيث لا تزال مماثلة لمواصفات الهاتف Huawei P40 Pro، وهي المواصفات التي يمكنكم الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف سيكون متوفرًا للشراء في شهر يونيو المقبل مقابل 1399 يورو.