ملصق ترويجي رسمي للهاتف Honor 30S يؤكد تصميم الجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، تم تسريب صورة تشويقية للهاتف Honor 30S تؤكد لنا قدومه مع كاميرا أساسية تمتاز بدقة 64 ميغابكسل، ومع كاميرا مقربة توفر تقريبًا بصريًا قدره ×3. حسنًا، لقد قامت Honor الآن بإصدار ملصق ترويجي رسمي للهاتف Honor 30S تؤكد لنا فيه تصميم الهاتف.

هذه الصورة التشويقية الجديدة تكشف لنا أن الهاتف Honor 30S سيضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تتخذ شكل الحرف L، وأنه سيكون متوفرًا بلونين على الأقل، وهما الأخضر والأزرق المتدرج للأرجواني. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا كذلك قدوم الهاتف Honor 30S مع مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

وبصرف النظر عن ذلك، فقد علمنا في الفترة الماضية أن الهاتف Honor 30S سيأتي مع مواصفات تقنية جيدة تشمل معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 40W، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن شاشة بدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

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عمومًا، من المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الهاتف Honor 30S في الأيام القليلة القادمة مع العلم بأنه من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم 30 من شهر مارس الجاري، وهو ما يعني يوم الثلاثاء المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.