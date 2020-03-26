هواوي تعلن رسميًا عن هاتفي P40 و P40 Pro

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس رسميًا عن هاتفيها الذكيين الرائدين: (هواوي بي40) Huawei P40، و(هواوي بي40 برو) Huawei P40 Pro، وذلك بعد أشهر من التسريبات والانتظار. وكما الإصدارات السابقة، يأتي الهاتفان بالشراكة مع شركة البصريات الألمانية Leica، كما أنهما يأتيان مع العديد من المزايا المتقدمة.

(هواوي بي40 برو) Huawei P40 Pro

يعد (هواوي بي40 برو) الأقوى بين الهاتفين، إذ يمتاز بشاشته التي أطلقت عليه هواوي اسم Overflow Display مع 4 حواف منحنية. وتضم الشاشة الكاميرا الأمامية، وذلك على غرار هواتف سامسونج الرائدة، وبذلك تتخلى هواوي عن القطع الذي جاءت به هواتف (هواوي بي30) العام الماضي.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، كما يوجد إلى جانب الكاميرا حساسان، الأول لتصوير العمق بالأشعة تحت الحمراء، والتعرف على الإيماءات، والآخر حساس للقرب.

أما الشاشة ذاتها، فهي تأتي من نوع OLED بقياس 6.58 بوصات وبدقة 2640×1200 بكسل ومعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتز. ويمتاز الهاتف أيضًا بوجود حساس البصمة ضمن الشاشة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات، وحساس رابع من نوع ToF للتصوير الثلاثي الأبعاد. وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ويأتي حساسها بقياس 1/1.28 بوصة، أي أنه أكبر من حساس أقوى هواتف سامسونج (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra الذي يقدر قياسه 1/1.33 بوصة.

وتقول هواوي: إن هذه الكاميرا تدعم ميزة التركيز التلقائي الثماني الطور Octa Phase Detection AF، ما يعني أن 100% من البكسلات تدعم التركيز التلقائي الطوري. وتدعم الكاميرا الرئيسية أيضًا تقنية التثبيت البصري OIS وتأتي مع فتحة عدسة f/1.9.

أما الكاميرا الخلفية الثانية، فهي تأتي مع تصميم المنظار التي توفر إمكانية التقريب البصري بمعدل 5X، وهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل. وتأتي كاميرا التصوير الفائق العرض بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.

وبحسب هواوي، فإن كاميرات الهاتف الخلفية تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، وتدعم تقنية Super Steady Telephoto Video التي تعزز قدرات تقنية التثبيت البصري. وتدعم الكاميرا أيضًا مستوى ISO قدره 51,200، كما أنها تدعم التصوير الفائق البطء بمعدل 7,680 إطارًا في الثانية.

ويحتوي (هواوي بي40 برو) بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 27 واط، أما استطاعة الشحن السلكي فهي تبلغ 40 واط. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وسيتوفر بعدة ألوان، منها: الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي.

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هذا، وتعتزم هواوي طرح هاتفها اعتبارًا من 7 نيسان/ أبريل المقبل بسعر 1000 يورو مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

(هواوي بي40) Huawei P40

ويختلف هذا الهاتف عن (هواوي بي40 برو) بأنه أصغر، ولا يقدم المواصفات المتقدمة ذاتها، فهو يقدم شاشة أصغر بقياس 6.1 بوصات، وهي مستوية وليست منحنية، كما أنها تأتي بدقة FHD+، ومعدل تحديث قدره 60 هرتز.

أما الكاميرا الخلفية، فيشترك (هواوي بي40) مع (هواوي بي40 برو) في أن الكاميرا الرئيسية مماثلة، في حين تأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل مع التقريب البصري بمعدل 3X، وتقنية التثبيت البصري OIS، وفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ولا يقدم الهاتف حساس التصوير الثلاثي الأبعاد ToF.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي أيضًا بدقة 32 ميجابكسل، ولكنها لا تدعم تقنية التركيز التلقائي، كما أنها لا تأتي مع حساس تصوير العمق بالأشعة تحت الحمراء. وتأتي الشاشة مع حساس لبصمات الأصابع.

وعلى غرار (هواوي بي40 برو)، يحتوي (هواوي بي40) معالج هواوي الأحدث (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ولكن الهاتف يفتقر إلى دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، إذ إنه يدعم معيار مقاومة رذاذ الماء فقط IP53.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 3,800 ميلي أمبير/ الساعة، ولكنها تفتقر إلى دعم تقنية الشحن اللاسلكي، ولكنها تدعم الشحن السلكي السريع باستطاعة 22.5 واط.

وتعتزم هواوي طرح هاتف (هواوي بي40) بسعر 800 يورو اعتبارًا من 7 نيسان/ أبريل المقبل مع ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وفي ظل العقوبات الأمريكية المستمرة على الشركة الصينية، يأتي هاتفا (هواوي بي40 برو)، و(هواوي بي40) بدون خدمات وتطبيقات جوجل، ولكنهما يعملان بنظام التشغيل أندرويد 10 مع متجر التطبيقات الخاص بهواوي AppGallery.

ويمتاز الهاتفان أيضًا بالمساعد الصوتي الجديد المسمى (سيليا) Celia، والذي يدعم اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية.