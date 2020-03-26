إنستاجرام تعلن عن تحديثات جديدة لمحاربة أخبار فيروس كورونا المضللة

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ الصحية العامة إثر تفشي فيروس كورونا (COVID-19) في يناير الماضي اتخذت إنستاجرام خطوات عملية لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة ومعتمدة، ليتمكن مستخدمو منصة إنستاجرام من البقاء في أمان، ومتابعة التواصل مع الآخرين عبر المنصة.

وأعلنت إنستاجرام اليوم عن التحديثات الإضافية في منصتها، التي تتضمن:

تضمين المزيد من الموارد التعليمية في قائمة إنستاجرام للبحث ( Instagram Search ).

إضافة ملصقات ( stickers ) لوضع المعلومات الدقيقة والمهمة والمعتمَدة تحت دائرة الضوء.

إزالة خاصية التوصيات ( recommendations ) لحسابات كوفيد-19، ما لم يتم نشرها من قبل منظمة صحية معتمدة وذات مصداقية.

إمكانية نشر ملصق التبرع ( donation sticker ) في المزيد من البلدان، ومساعدة الأشخاص في العثور على المنظمات غير الربحية ذات الصلة لدعمها.

إمكانية إنشاء قصة مشتركة ( shared story ) لمساعدة أولئك الذين يطبقون إجراءات التباعد الاجتماعي على التواصل مع الآخرين، باستخدام ملصق (خليك بالبيت) (Stay Home).

إطلاق خاصية جديدة لتصفح إنستاجرام مع الأصدقاء عبر دردشات الفيديو ( video chat ).

الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة ومعتمدة:

سيبدأ الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات تتعلق بفيروس كورونا المستجد في المنصة برؤية رسائل تعليمية تربطهم بمصادر من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة المحلية، كما تعمل المنصة بسرعة لتوفير هذا الأمر على مستوى العالم خلال الأسابيع القادمة.

كما تقوم المنصة أيضًا بإطلاق ملصقات جديدة لمساعدة الأشخاص على مشاركة معلومات دقيقة وموثوقة ومعتمدة حول فيروس كورونا من خلال القصص التي يتم نشرها.

وتتضمن هذه المزايا الجديدة إظهار رسائل التذكير حول غسل اليدين، وإبقاء مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص الآخرين، وغير ذلك، وستكون هذه المزايا متاحة في الكاميرا خلال الأيام القادمة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أضافت منصة إنستاجرام إشعارًا (notice) في أعلى المحتوى المخصص للنشر (feed) للبلدان المتأثرة بفيروس كوفيد-19، ويتضمن الإشعار مصادر موثوقة ومعتمدة من المنظمات الصحية المتخصصة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنصة بإظهار المصادر من هذه المؤسسات عندما يشاهد الأشخاص وسماً (#هاشتاغ) ذا صلة.

الحفاظ على المجتمع آمناً:

بالإضافة إلى نشر المعلومات الصحيحة والموثوقة والمعتمدة عبر إنستاجرام ستُجري المنصة العديد من التغييرات للحد من انتشار المعلومات غير الصحيحة والمضللة وترويج الشائعات.

حيث ستزيل المنصة حسابات كوفيد-19 من خاصية التوصيات (recommendations)، كما تعمل المنصة أيضًا على إزالة قسم من المحتوى المرتبط بكوفيد-19 من خاصية الاستكشاف (Explore)، ما لم يتم نشره بواسطة منظمة صحية موثوقة ومعتمدة.

كما ستبدأ المنصة أيضاً في خفض ترتيب المحتوى (downrank) في المادة المخصصة للنشر (feed) والقصص (Stories) التي تم تقييمها، من قبل أطراف أخرى مدققة للحقائق (third-party-fact checkers) على الرابط التالي، بأنها غير صحيحة ومضلّلة.

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بالإضافة إلى سياسات إنستاجرام الحالية بشأن المعلومات غير الصحيحة والمضللة، إذا تم تصنيف المشاركات من قبل مدققي الحقائق على أنها كاذبة ومضلّلة، فإن المنصة ستزيلها من صفحات الاستكشاف والوسم (الهاشتاغ).

كما ستقوم المنصة بإزالة المزاعم الكاذبة (false claims)، أو نظريات المؤامرة (conspiracy theories) التي تم الإبلاغ عنها من قبل منظمات الصحة الرائدة حول العالم، والسلطات الصحية المحلية باعتبارها تنطوي على إمكانية التسبب في ضرر للأشخاص الذين يؤمنون بها.

ولمنع الناس من استغلال حالة الطوارئ الصحية العامة هذه، قامت المنصة بوضع العديد من السياسات الجديدة موضع التنفيذ، فقد حظرت نشر الإعلانات المضللة (misleading ads) لمنتجات تروِّج لعلاجات أكيدة للمرض الناتج عن كوفيد-19 بطرق تدعو للهلع، وقامت المنصة مؤقتًا بحظر الإعلانات والمحتوى التجاري الذي يروج لمستلزمات طبية معينة، بما في ذلك أقنعة الوجه، بالإضافة إلى ذلك، أزالت المنصة إمكانية البحث عن تأثيرات الواقع المعزز (AR effects) حول كوفيد-19، إلا إذا تم تطويرها بالشراكة مع منظمة صحية موثوقة ومعتمدة.

التواصل ودعم المجتمعات:

بهدف مساعدة الأشخاص على دعم جهود الإغاثة، تقوم إنستاجرام بإتاحة ملصق التبرع في بلدان إضافية، بالإضافة إلى طرح قسم جديد حول كوفيد-19، حتى يتمكن الأشخاص من التعرف بسرعة على المنظمات غير الربحية ذات الصلة.

ولمساعدة الأشخاص على البقاء على تواصل، أطلقت المنصة خاصية مشاركة الوسائط (media sharing)، وهي ميزة جديدة تتيح لك عرض المنشورات مع أصدقائك عبر دردشات الفيديو أو محادثاته (video chat).

حيث يمكنك بدء محادثة فيديو من خلال النقر على أيقونة (icon) محادثة الفيديو في صندوق الوارد المباشر (Direct inbox)، أو في سلسلة المحادثات المباشرة (Direct thread)، ثم عرض الصور أو مقاطع الفيديو المحفوظة والمحبوبة والمقترحة، من خلال النقر على أيقونة الصورة في الزاوية السفلية اليسرى في محادثة فيديو جارية العرض (ongoing video chat).

كما أطلقت إنستاجرام ملصق (خليك_بالبيت) أو (Stay Home)، وستتم إضافة أي حسابات تتابعها وتستخدم الملصق نفسه إلى القصة المشتركة في إنستجرام (shared Instagram story)، مما يسمح لك بمعرفة كيف يمارس الآخرون التباعد الاجتماعي في هذا الوقت.

ستستمر المنصة في وضع مواضيع السلامة على رأس قائمة أولوياتها، وإتاحة المعلومات الدقيقة والموثوقة والمعتمدة، وتشجيع المحتوى الداعم في ظل تطور تفشي كورونا المستجد.

حيث تراقب المنصة الوضع عن كثب وتسلط الضوء على المستجدات على الرابط التالي: about.fb.com/coronavirus، وللحصول على أحدث الأخبار والمعلومات حول كيفية المساعدة في منع انتشار كوفيد-19، يرجى زيارة موقع منظمة الصحة العالمية.