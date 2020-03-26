شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 مليون رسالة عن كورونا أرسلتها منظمة الصحة العالمية والحكومات عبر واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج رئيس موقع فيس بوك عبر حسابه الرسمى على الشبكة الاجتماعية أن منظمة الصحة العالمية والحكومات استعانوا بتطبيق واتس آب لإرسال أكثر من 100 مليون رسالة إلى المواطنين حول العالم فى الأسبوع الماضى فقط.

وكتب مارك زوكربيرج بمنشوره: "حتى الآن قمنا بمساعدة أكثر من مليار شخص فى الوصول إلى المعلومات الموثوقة والموارد الصحية عبر مركز معلومات Coronavirus (COVID-19) والنوافذ المنبثقة التعليمية، وقد أرسلت منظمة الصحة العالمية والحكومات أكثر من 100 مليون رسالة إلى الأشخاص عبر واتس آب فى الأسبوع الماضى فقط، والمزيد فى المستقبل القريب".

وقد ساهم فيس بوك بالفعل بالعديد من الجهود منذ اندلاع أزمة وياء كورونا، إذ أعلن عن التبرع باحتياطى الطوارئ البالغ 720 ألف من الأقنعة الواقية للعاملين الصحيين، مؤكدا أن الشركة تعمل أيضا على توفير ملايين أخرى للتبرع.

كما تعهد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى بأن شركته ستقدم يد العون لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية عن طريق منحها إعلانات مجانية للمساعدة فى إيقاف تفشى فيروس "كورونا" المستجد.

وليس هذا فقط، إذ دخل واتس اب فى شراكة مع حكومة المملكة المتحدة لتوفير خدمة دردشة آلية عن فيروس كورونا، لتقديم المشورة الرسمية للأشخاص مجانًا، وستربط الخدمة بسهولة ملايين مستخدمى واتس آب فى المملكة المتحدة بالمعلومات التى يتم الحصول عليها مباشرة من السلطات.

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كما أطلقت منصة الرسائل واتس آب، موقعًا إلكترونيًا للمساعدة فى مكافحة المعلومات الخاطئة المحيطة بفيروس كورونا المستجد، وكان هذا الموقع الذى أطلق عليه اسم "مركز معلومات واتس اب Coronavirus Information Hub" نتاج التعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لتقديم معلومات موثوقة للمستخدمين.