شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة البريطانية تتعاون مع واتس آب لطرح خدمة للتوعية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل واتس اب فى شراكة مع حكومة المملكة المتحدة لتوفير خدمة دردشة آلية عن فيروس كورونا، لتقديم المشورة الرسمية للأشخاص مجانًا، وستربط الخدمة بسهولة ملايين مستخدمى واتس آب فى المملكة المتحدة بالمعلومات التى يتم الحصول عليها مباشرة من السلطات.

من المأمول أن تساعد خدمة الدردشة الآلية الجديدة فى تخفيف العبء على NHS عند إطلاقها، والتى ستصبح مباشرة بمجرد أن تتمكن التكنولوجيا من الاتصال بالإنترنت.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن للأشخاص استخدام الخدمة عن طريق إرسال "hi" إلى الرقم 07860064422، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل 16000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وهناك ما يقرب من نصف مليون حالة تم الإبلاغ عنها.

ستوفر الخدمة معلومات حول مواضيع مثل الوقاية من الفيروس التاجى والأعراض وأحدث عدد من الحالات فى المملكة المتحدة، كما ستقدم المشورة بشأن البقاء فى المنزل، ونصائح السفر وتبديد الخرافات حول الفيروس.

كما أطلقت منصة الرسائل واتس آب، التى تضم أكثر من مليارى مستخدم عالميًا، موقعًا إلكترونيًا للمساعدة فى مكافحة المعلومات الخاطئة المحيطة بفيروس كورونا المستجد.

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وكان هذا الموقع الذى أطلق عليه اسم "مركز معلومات واتس اب Coronavirus Information Hub" نتاج التعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لتقديم معلومات موثوقة للمستخدمين.

وصمم الموقع ليوفر إرشادات بسيطة وقابلة للتنفيذ" لمختلف الأشخاص الأكثر تأثراً بالأزمة الجارية، وهذا يشمل العاملين الصحيين والمربين وقادة المجتمع والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية والشركات.

قالت البروفيسور إيفون دويل، المديرة الطبية للصحة العامة فى إنجلترا، عن برنامج الدردشة: "ستساعدنا هذه الخدمة على ضمان حصول الجمهور على مصدر موثوق به للحصول على المعلومات الصحيحة حول الفيروس التاجى، وتحديثها بأحدث إرشادات الصحة العامة وتقديم تأكيدات قبل انتشار المعلومات الكاذبة المتداولة".

أضاف مات إيديما، الرئيس التنفيذى للعمليات فى واتس اب: "فى الأوقات الصعبة مثل هذه، يستخدم الأشخاص واتس اب أكثر من أى وقت مضى للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم ودعمهم، ويسعدنا أن نكون قادرين على تزويد حكومة المملكة المتحدة بأدوات الاتصال لمساعدتهم على الرد على أسئلة الجمهور حول الفيروس من خلال نصائح صحية موثوقة وفى الوقت المناسب، من أجل الحفاظ على سلامة الناس".