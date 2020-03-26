شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سبب انقراض الديناصورات على كوكبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف الجميع أنه فى وقت ما كانت الديناصورات تعيش على الكرة الأرضية ويؤكد ذلك مشاهدة هياكلها فى المتاحف التاريخية، ولكن لم يحدد الخبراء السبب وراء انقراضها، ولا يزال الجدال مستمرا، بالطبع الفرضيات والنظريات بشأن انقراض الديناصورات عديدة، فبعضها يميل إلى أنها انقرضت نتيجة سقوط نيزك، ولكن عموما كان انقراض الديناصورات على مراحل، ولكن أشدها كان نتيجة سقوط النيزك.

هذه النظرية انتشرت على نطاق واسع فى العقد الأول من القرن الحالى، ولا تزال موضع نقاش وجدال وتعديلات، فبعض العلماء يعتقدون أن الديناصورات لم تنقرض فى لحظة اصطدام النيزك بالأرض، بل بسبب عواقب هذا الاصطدام، وهذه النقطة هى موضع جدال فى الأوساط العلمية خلال السنوات الأخيرة.

فمثلا علماء الجيوفيزياء من جامعة كونيتيكت، يعتقدون أن انقراض هذه الحيوانات قد يكون ناجما عن عدم كفاية ضوء الشمس.

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ويقولون، بعد سقوط النيزك ارتفعت فى الجو العديد من دقائق الصخور المنصهرة، وتسببت باندلاع حرائق واسعة فى الغابات. ما شكل طبقة من الغبار والسخام غلفت كوكب الأرض، ومنع وصول أشعة الشمس إلى سطح الأرض وانخفاض درجة الحرارة بمقدار 26 درجة مئوية، ولكن لا سقوط النيزك ولا الحرائق ولا حتى انخفاض درجة الحرارة كان السبب فى انقراض الديناصورات.

ووفقا لاعتقاد علماء جامعة كونيتيكت، تسبب نقص ضوء الشمس فى توقف عملية التركيب الضوئى فى النباتات لفترة طويلة. وهذا التوقف أدى إلى خلل فى السلسلة الغذائية، نتج عنه فقدان الديناصورات العاشبة مصدر غذائها، وأدى إلى انقراضها.

وقد تدعم عواقب حرائق الغابات الأخيرة فى أستراليا هذه الفرضية، لأنها ألحقت أضرارا فادحة فى النباتات والحيوانات لن تعوض بسهولة، وقد لا يعوض بعضها، على الرغم من القدرات البشرية والتكنولوجيات الحالية.