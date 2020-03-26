تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هواتف P40 وP40 Pro وهاتف P40 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي الآن عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف P40، حيث قدمت كلاً من هواتف P40 وP40 Pro وأيضاً P40 Pro Plus مع رقاقة معالج Kirin 990 5G.

هاتف Huawei P40 Pro

ينطلق هاتف P40 Pro بتصميم مستوحى من إصدارات الشركة السابقة P30 وP30 Pro، مع تحسينات ومميزات جديدة في مواصفات الكاميرة، وتحسينات أيضاً في تصميم الشاشة التي تنطلق بعنوان “Overflow Display” ، مع تصميم منحني في الإتجاهات الأربعة للشاشة، كما تضم الشاشة ثقب لكاميرة أمامية مزدوجة بحجم صغير.

ويضم ثقب الشاشة مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل والذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما يدعم ميزة التركيز التلقائي، لدعم أعلى جودة في التصوير السيلفي.

ويتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.58 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1200 في 2640 بيكسل، ويتميز P40 Pro بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، والذي يدعم تغطية أكبر في الشاشة بنسبة 30%، كما يدعم الهاتف مسح الوجه بالأشعة تحت الحمراء لتقنية التعرف على الوجه لدعم ميزة الدفع.

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وتأتي الترقية الأكبر في إصدار P40 Pro هذا العام في كاميرة الهاتف الرئيسية، التي تضم مستشعر رئيسي بحجم 1/2.28 أي أكبر من مستشعر Galaxy S20 Ultra، كما يتميز المستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم فلاتر RYYB في الألوان، كما يدعم ميزة التركيز التلقائي وإكتشاف المشهد في ثماني محاور، لذا تدعم الكاميرة تركيز تلقائي للبيكسل بنسبة 100%، كما يدعم ميزة OIS ويتميز المستشعر بفتحة عدسات f/1.9.

كما تعود هواوي في هذا الإصدار بتصميم periscope في الكاميرة الذي قدم في هاتف P30، مع بعد بؤري 125مم، في مستشعر RYYB بدقة 12 ميجا بيكسل يدعم OIS، كما يدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

أيضاً يأتي المستشعر الثالث بزوايا عرض واسعة بدقة 40 ميجا بيكسل مع عدسات Cine، والذي يتميز ببعد 18مم، وفتحة عدسات f/1.8، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة مستشعر 3D Time of Flight مع مستشعر لحرارة الألوان.

كما تقدم هواوي الهاتف بميزة التركيز على تسجيل الفيديو مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بتثبيت فائق بعدسات Telephoto مما يعزز OIS أيضاً، من جانب أخر تدعم الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة تسجيل فيديو HDR مع دعم ISO حتى 51200 نقطة في التصوير الليلي.

يمكن لهاتف P40 Pro أن يدعم أيضاً تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 7680 إطار لكل ثانية، أو تصوير بفاصل زمني بدقة 4K، كما تقدم هواوي هاتف P40 Pro بقدرة بطارية 4200 mAh كما يدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40W، أيضاً يأتي الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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