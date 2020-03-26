هل يمكن أن يكون هذا هو تصميم iPhone 12 المنتظر؟

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو ستة أشهر على الأقل قبل أن نشهد على إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 Series الجديدة، فإن الشائعات حول الهاتف الرائد المقبل لشركة آبل بدأت في التزايد. أحدث تسريب وردنا اليوم من Svetapple الذي نشر بعض الصور التي يدعي أنها للهاتف iPhone 12 Pro. التغيير الأكبر الملاحظ هو إختفاء القطع الحالي الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة والذي ظهر لأول مرة مع iPhone X في العام 2017.

في الهاتف المجسد في هذه الصور تم وضع جميع المكونات الموجودة حاليًا في القطع في الإطار العلوي للشاشة. جميع المكونات بما في ذلك كاميرا TrueDepth الثلاثية الأبعاد ومكبر الصوت والكاميرا الأمامية تم تكديسها جميعًا في الإطار العلوي للشاشة. يبدو الإطار الجانبي والسفلي أيضًا أكبر من ذلك الموجود في هواتف iPhone الحالية، ولكن نظرًا لأن هذا مجرد تصميم أولي، فلا يمكننا إستخلاص أي إستنتاجات.

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يوضح رسم تخطيطي منفصل أخر أيضًا أن فتحة SIM لا تزال موجودة على الجانب الأيمن. كما تم وصف الجهاز بأنه يأتي بجوانب مسطحة مما يدعم الشائعات السابقة. تشير شائعات iPhone 12 الأخيرة إلى أن iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيحصلان على كاميرات 3D ToF الثلاثية الأبعاد لتعزيز قدرات الهاتفين على مستوى التصوير والواقع المعزز. وعلاوة على ذلك، فهناك أيضًا بعض الشائعات التي تدعي قدوم هواتف iPhone 12 Series الجديدة مع شاشات 120Hz ProMotion، ومع ما يصل إلى 6GB من الذاكرة العشوائية، وأيضًا مع مودمات 5G.

بطبيعة الحال، لا توجد طريقة للتأكد من صحة هذه الصور التي تم تسريبها الآن، ويبدو من السابق لآوانه أن تأتي من مصدر رسمي. من المرجح أنها تأتي من مصمم يتخيل كيف سيكون تصميم هاتف آبل المقبل أو تستند على معلومات من سلسلة التوريد. سيتعين علينا الانتظار حتى تتراكم المزيد من الشائعات ومعرفة ما إذا كانت ستدعم هذه الإدعاءات.