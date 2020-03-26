آبل تُصدر تحديث iOS 12.4.6 لـ iPhone 5S و iPhone 6 ولوحيات iPad القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كان لديك جهاز iOS قديم كنت تشعر بالإهمال عندما حصلت جميع أجهزة آبل الحديثة على تحديث iOS 13.4، فلا تقلق لأن شركة آبل لم تنس أمرك.

لا، لن تحصل على تحديث iOS 13.4 ولكن لا تزال مؤهلاً للحصول على تحديث أمني. قامت شركة آبل أيضًا بإصدار تحديث iOS 12.4.6 إلى جانب تحديث iOS 13.4 لأجهزة iOS القديمة التي لا تدعم iOS 13 أو iPadOS 13. وهذا يشمل iPhone 5S و iPhone 6 و iPhone 6 Plus والجيل السادس من iPod Touch، والجيل الأول من iPad Air و iPad Mini 2 و iPad Mini 3.

كما ذكرنا سابقًا، هذا التحديث يشمل بعض الإصلاحات الأمنية فقط بحيث يقوم بترقيع عدد من الثغرات الأمنية ولا يضيف أي ميزات جديدة. هذا أمر مفهوم، لأن بعض هذه الأجهزة قديمة جدًا. تم إطلاق أقدم جهاز هنا، والذي هو iPhone 5S في العام 2013. حقيقة أنه لا يزال يتلقى التحديثات هو أمر مثير للإعجاب حقًا.

لذلك بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يتمسكون بهذه الأجهزة، نقترح عليكم الإنتقال إلى الإعدادات وتثبيت التحديث. قد يبدو الأمر تافهًا ولكن آبل لم تكن ستُطلق هذا التحديث إذا لم يكن ذلك ضروريًا.