تحديث جديد يجلب ميزات Galaxy S20 إلى هواتف Galaxy S10 و Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد لسلسلة هواتف Galaxy S10 و Galaxy Note 10، وهو التحديث الذي يجلب معه بعض ميزات Galaxy S20 الرئيسية.

هذا التحديث يبلغ حجمه 1.5 جيجابايت ويجلب معه ميزات للكاميرا والتي تشمل Single Take و Night Hyperlapse و Custom Filter و AR Emoji و Pro Video. يتيح التحديث الجديد أيضًا تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية بإستخدام الكاميرا الأمامية.

بالإضافة إلى ذلك، يجلب هذا التحديث معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل وواجهة Samsung One UI 2.1. كما يضيف ميزات Clean View و Quick Crop إلى تطبيق Gallery، ويجلب Quick Share و Music Share إلى الهواتف المذكورة آنفًا.

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وبالنسبة لميزة Quick Share، فهي تسهل مشاركة الملفات مع جهات الإتصالات القريبة، بينما تتيح لك ميزة Music Share توسيع إتصال البلوتوث. وجدير بالذكر أن التحديث الجديد متوفر حاليًا في ألمانيا وسويسرا، ولكن يجب أن يشق طريقه إلى الأسواق الأخرى قريبًا.

أعلنت شركة سامسونج أنه سيتم إطلاق ميزات Galaxy S20 هذه لسلسلة Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series، ولكن الهاتف Galaxy Note 10 Lite لن يحصل على ميزة Night Hyperlapse ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إستبعاد Galaxy S10 Lite أيضًا.