إليك مواصفات OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro التفصيلية

تستعد شركة (ون بلس) OnePlus الصينية للكشف عن هواتفها الرائدة الجديدة (OnePlus 8) و (OnePlus 8 Pro) في وقت ما من الشهر المقبل، وذلك بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، (بيت لاو) Pete Lau، في وقت سابق من هذا الشهر، بحيث ستكون السلسلة الجديدة داعمة لشبكات الجيل الخامس (5G).

وظهرت الآن ورقة مواصفات تفصيلية للهاتفين مقدمة من المسرب الشهير (إيشان أغاروال)

Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4J — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 25, 2020

OnePlus 8:

في حال كانت ورقة المواصفات المسربة دقيقة تمامًا، فإن الجهاز يحتوي على شاشة بقياس 6.55 إنشات وبدقة (+FHD) مع معدل تحديث 90 هيرتزًا، وثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ويعمل بمعالج (Snapdragon 865)، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LLDDR4X) بسعة 8/12 جيجابايت وذاكرة تخزين من نوع (UFS 3.0) بسعة 256/128 جيجابايت.

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وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابيكسل، وسيكون (OnePlus 8) مشابهًا لهاتف العام الماضي (OnePlus 7T) في عدد من المجالات، مع تمتعه ببطارية بسعة 4300 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع (Warp Charge) بقدرة 30 واط.

OnePlus 8 Pro:

من المتوقع أن يمثل (OnePlus 8 Pro) ترقية كبيرة بالمقارنة مع هاتف (7T Pro)، بحيث يحتوي على شاشة بقياس 6.78 إنشات وبدقة (+QHD) مع معدل تحديث 120 هيرتزًا، وثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ويعمل الجهاز بمعالج (Snapdragon 865)، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5) بسعة 8/12 جيجابايت وذاكرة تخزين من نوع (UFS 3.1) بسعة 256/128 جيجابايت.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر رابع بدقة 5 ميجابيكسل، ويتمتع الجهاز ببطارية بسعة 4510 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع (Warp Charge) بقدرة 30 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي القياسي بسرعة 30 واط والشحن اللاسلكي العكسي بسرعة 3 واط، وميزة مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار (IP68).