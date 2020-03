إليك مواصفات OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro التفصيلية

تستعد شركة (ون بلس) OnePlus الصينية للكشف عن هواتفها الرائدة الجديدة (OnePlus 8) و (OnePlus 8 Pro) في وقت ما من الشهر المقبل، وذلك بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، (بيت لاو) Pete Lau، في وقت سابق من هذا الشهر، بحيث ستكون السلسلة الجديدة داعمة لشبكات الجيل الخامس (5G).

وظهرت الآن ورقة مواصفات تفصيلية للهاتفين مقدمة من المسرب الشهير (إيشان أغاروال)

Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4J