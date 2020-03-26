شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرف أن حسابك على فيس بوك مخترق؟ وماذا تفعل لحماية بياناتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشك فى أن كلمة مرور حسابك فى فيس بوك قد سُربت أو أن حسابك مخترق، فعليك التصرف بسرعة، حيث يمكن للمتسللين منعك من الدخول إلى حسابك وإزعاج أصدقائك وعائلتك، لذا يجب تأمين حسابك بسرعة أو استعادته قبل فوات الأوان.

فإذا كنت تستخدم حساب فيس بوك لتسجيل الدخول إلى تطبيقات أخرى، مثل سبوتيفاى أو انستجرام، فهذه التطبيقات لديها خروقات بيانات سابقة، وقد تُستهدف مرة أخرى فى المستقبل، لذلك حتى إذا كنت لا تهتم بحسابك فى فيس بوك، فعليك تغيير عمليات تسجيل الدخول ذات الصلة به، أو تشديد أمان حسابك فى فيس بوك لتأمين هذه الحسابات.

أولًا.. كيف تعرف أن حسابك مخترق؟

إذا تمكن أحد المتسللين من الدخول إلى حسابك، فسوف يترك أثرًا، كل ما عليك فعله لمعرفة ذلك:

• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

• اضغط على السهم فى الجزء العلوى الأيمن.

• من القائمة، اختر (الإعدادات) Settings.

• انتقل إلى (الأمان وتسجيل الدخول) Security and Login.

• فى الجزء العلوى، سترى قائمة بالأجهزة التى قمت من خلالها بتسجيل الدخول إلى حسابك خلال الفترة الأخيرة؛ ومتى كانت نشيطة.

• اضغط على (عرض المزيد) See More، لفتح تلك القائمة ومراجعة الجلسات القديمة.

إذا لاحظت أى نشاط مريب فى تسجيلات الدخول الخاصة بك، فيما يلى ما عليك القيام به بالترتيب:

1- تغيير كلمة المرور:

فى حال لم يغير المخترق كلمة المرور، فأنت محظوظ، فهذا هو الوقت المناسب لتحديث كلمة مرورك قبل تسجيل الخروج من الجلسات غير المعروفة.

• اضغط على قائمة (الإعدادات).

• اضغط على خيار (الأمان وتسجيل الدخول).

• قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى خيار (تسجيل الدخول) Login، واضغط على (تغيير كلمة المرور) Change password.

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• أدخل كلمة المرور الحالية، وقم باختيار كلمة مرور جديدة قوية، أو يمكنك استخدام تطبيق مدير كلمات مرور مثل، LastPass ثم اضغط على خيار (حفظ التغييرات) Save Changes

2- الإبلاغ عن الاختراق:

إذا وجدت أن حسابك لم يُخترق، ولكنه بدأ بإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أصدقائك، فيجب عليك الإبلاغ عن ذلك الى إدارة فيس بوك من خلال استخدام رابطFacebook.com/hacked/

كما يمكنك أيضًا استخدام هذا الرابط فى حالة فقد الوصول إلى حسابك إذا اُخترق، لطلب مساعدة فيس بوك لاستعادة الوصول إلى حسابك.

3- إزالة التطبيقات المشكوك فيها:

فى الكثير من الأحيان، يكون اختراق حسابك من خلال التطبيقات التى منحتها حق الوصول إليه وإعطائها بعض الأذونات، ولإزالة مثل هذه التطبيقات اتبع الآتي:

• انتقل إلى (الإعدادات) فى حسابك.

• اضغط على خيار (التطبيقات ومواقع الويب) Apps and Websites.

• من القائمة، اضغط على خيار (إظهار الكل) Show All، لرؤية (التطبيقات ومواقع الويب النشيطة) Active Apps and Websites.

• حدد التطبيق أو مواقع الويب التى تشتبه فيها، ثم اضغط على زر (إزالة) Remove، فى الجزء العلوى الأيسر.

• أكد ما إذا كنت ترغب أيضًا فى (حذف جميع المشاركات والصور ومقاطع الفيديو فى فيس بوك) من هذه المصادر.

4- التحكم فى الضرر:

بعد القيام بكل ما فى وسعك لاستعادة السيطرة على حسابك فى فيس بوك ومنع المزيد من الضرر، أخبر أصدقائك وعائلتك بما حدث، حيث تعتبر هذه الخطوة احترازية فى حالة إساءة المخترق لاستخدام حسابك.

وإذا لم تتمكن حاليًا من الوصول إلى حسابك، فاتصل بأصدقائك فى فيس بوك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، أو عبر البريد الإلكترونى، أو اطلب من صديق مشترك إبلاغهم عبر فيس بوك.