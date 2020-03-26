شركة UPS تتطلع إلى تطوير طائرات بدون طيار خالية من الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تشاهد اللقطات المصورة بإستخدام الطائرات بدون طيار، قد تبدو في بعض الأحيان ملحمية ومهيبة للغاية، ولكن في الحقيقة تلك اللقطات التي يتم تصويرها بإستخدام الطائرات بدون طيار تكون صاخبة للغاية. إذا سبق لك أن رأيت طائرة بدون طيار تطير، فيمكنك بالتأكيد سماع صوتها من السماء، وهذه مشكلة تتطلع شركة UPS لحلها من خلال العمل مع الشركات الألمانية Wingcopter المتخصصة في صناعة الطائرات بدون طيار.

ستتعاون الشركتان لتطوير الجيل التالي من الطائرات بدون طيار التي يمكن إستخدامها في عمليات التسليم، وستكون الضوضاء إحدى المشاكل التي تخطط كلا الشركتين لحلها. شركة UPS مهتمة بالتأكيد بإستخدام الطائرات بدون طيار في عمليات التسليم، ولكننا نتخيل أن إمتلاك مجموعة من الطائرات بدون طيار التي تطير فوق الأحياء ربما لن يكون سارًا للسكان.

تتمتع الطائرات بدون طيار التي طورتها شركة Wingcopter بالفعل بالقدرة على الإقلاع والهبوط الرأسي مما يجعلها مثالية للمساحات الضيقة. كما أن هذا الأمر يجعلها أكثر كفاءة وتنوعًا في مجموعة من الإستخدامات، بما في ذلك عمليات التسليم التجارية.

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وفقا لشركة UPS، فقد صرحت بالقول : ” إن الإبتكار الأساسي وراء الطائرات بدون طيار التي تمتاز بالإقلاع والهبوط الرأسي هو آلية الإمالة الدوارة الحاصلة على براءة إختراع، والتي تتيح الإنتقال السلس بين وضعين، واحد تكون فيه الأجنحة ثابتة من أجل خفض الضوضاء أثناء التحليق، والآخر تكون فيه الطائرة أكثر ديناميكية وثباتًا لتلبية المعايير حتى في الظروف الجوية القاسية “.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نبدأ في رؤية هذه الطائرات بدون طيار الجديدة يتم إستخدامها من قبل شركة UPS لتسليم الطلبات، ولكن قد يكون هذا شيئًا نتطلع إليه في المستقبل.