شركة آبل تخطط للبدء بفتح متاجرها في شهر أبريل المقبل، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل في وقت سابق أنها ستقوم بإغلاق متاجرها الفعلية مؤقتًا إلى غاية 27 مارس. ومع ذلك، نظرًا لخطورة تفشي فيروس كورونا، ألغت الشركة هذا الموعد ونشرت على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أنه سيتم إغلاق جميع متاجرها الفعلية حتى إشعار آخر.

الآن وفقا لتقرير جديد من موقع 9to5Mac، فيبدو أن شركة آبل تخطط الآن لإعادة فتح بعض متاجرها في شهر أبريل المقبل. يُقال أن هذا سيتم بطريقة تدرجية بحيث لن يتم إعادة فتح جميع المتاجر، وسيعتمد ذلك أيضًا إلى حد كبير على الظروف الحالية لضمان السلامة المثلى لكل من موظفيها وكذلك العملاء الذين يزورون متاجرها.

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هذا وفقًا لمذكرة كتبها نائب رئيس قسم المتاجر في شركة آبل، السيد Deirdre O’Brien، والتي جاء فيها : ” بالنسبة لجميع متاجر التجزئة خارج الصين، سنُعيد فتح متاجرنا بشكل تدريجي. في الوقت الراهن، نتوقع أن تتمكن بعض المتاجر من فتح أبوابها في النصف الأول من شهر أبريل المقبل إعتمادًا على ظروف المجتمع “.

يبقى أن نرى ما هي المتاجر التي سيتم فتحها بالضبط، ولكن إذا كنت أحد العملاء غير المحظوظين الذين لم يتمكنوا من إستعادة أجهزتهم التي تم إرسالها للإصلاح، فنحن نأمل أن تتمكن من إستعادته في الأسابيع المقبلة.